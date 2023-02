Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan el remake de 'Café con aroma de mujer' | Fuente: Telemundo

'Café con aroma de mujer' es una telenovela colombiana que se emitió por primera vez en 1994; tuvo una gran acogida en ese país y llegó a traspasar fronteras rápidamente para convertirse en un referente de otros melodramas en Latinoamérica. En México tuvo su propia versión que se tituló 'Destilando amor'.

Creada por el renombrado y fallecido guionista Fernando Gaitán, también responsable de 'Yo soy Betty, la fea', la exitosa producción ya cuenta con un remake disponible en Netflix y en la programación de Telemundo Internacional.

En entrevista con RPP Noticias, las protagonistas de la renovada 'Café con aroma de mujer', Laura Londoño, en el papel de Teresa Suárez 'Gaviota' y Carmen Villalobos como Lucía San Clemente, hablaron sobre el reto y la responsabilidad que conllevó a hacer esta adaptación.

"¿La responsabilidad? Gigante. Fue un gran reto porque teníamos una joya entre manos y sabíamos que había que hacerla brillar aún más de lo que ya había brillado. Más allá de eso, también hay una gran satisfacción por lo que estamos viviendo con el resultado", declaró Londoño.

A pesar del éxito arrollador que tuvo la versión original, la actriz Carmen Villalobos dijo que el resultado de este nuevo trabajo ha sido "maravilloso".

"Estar en esta nueva versión tan espectacular, con un elenco precioso y una historia maravillosa... creo que cautiva a todos. Desde la primera vez que nos entregaron el libreto y leímos la primera escena, dijimos: '¡Wooow!'; así que el resultado ha sido maravilloso", comentó Villalobos.

Les pidieron no ver la versión original

Tras aprobar el casting, las protagonistas revelaron que la producción les solicitó que no vieran la versión original de la telenovela, para que sus actuaciones lograran dar su propio sello al proyecto.

"Cuando estábamos formalmente en el proyecto lo primero que nos dijeron fue: 'Quienes no la hayan visto, por favor, no la vean'. No la vi porque quise sacar mi propia versión. Cuando fui al casting lo primero que me dijeron fue: 'Qué bien que no te encrespaste el pelo, aquí nos han llegado todas tratando de parecerse a Margarita Rosa de Francisco', la actriz que interpretó a "Gaviota" en la versión original de la novela", dijo Laura Londoño, quien comparte roles con William Levy.

De acuerdo a Carmen Villalobos que ha estado en otras telenovelas como 'Sin senos no hay paraíso' o 'El señor de los cielos' esta telenovela ha dado un giro fresco al clásico de la pantalla chica, especialmente en la temática social.

"Es muy curioso de ver que, después de casi 30 años, siguen pasando cosas como las diferencias sociales o el tema del racismo. Ya se ha solucionado algunas cosas, pero otras no tanto", expresó.

"No puede ser que hoy todavía siendo un gran tema la homofobia, el racismo, la diferencia de clases sociales o el bullying ¿Por qué nos acostumbramos a eso?", agregó Londoño.

No temen encasillarse en sus papeles

Finalmente, las protagonistas aseguraron que no temen encasillarse en sus papeles y abordan con optimismo el cariño de la gente cuando las reconocer por el nombre de sus personajes.

"A mí me parece lindo si me llaman 'Gaviota', si sucede en 30 o 40 años también, yo viviría feliz, me gusta, lo disfruto y no me asusta", asevera Londoño, que además coincide con su compañera de reparto.

"Jamás me ha dado miedo que me encasillen, la gente se enamora más de unos personajes que otros. Es el mismo actor que se encasilla. Es muy bonito que en redes sociales te conozcan por tu nombre, pero no me molesta que me llamen Lucía Sanclemente", sentenció Villalobos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.