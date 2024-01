¿Cuánto dinero le debía Don Ramón al Señor Barriga por los 14 de meses de renta?

Monchito siempre se corrió de sus obligaciones económicas, al punto que su deuda con Barriga era regular para la época.

Una de las líneas más divertidas de todo el universo que ideó Chespirito es cuando el Señor Barriga iba a la vecindad del Chavo del 8 para cobrarle la renta a Don Ramón. Por lo general, se negaba a hacerlo y da la casualidad que siempre eran 14 meses.

El motivo por el que Don Ramón nunca pagaba era porque no tenía ingresos suficientes para hacerlo, propio de que no tenía un trabajo estable. Sin embargo, oportunidades no le faltaban, pero quería "evitar la fatiga" de hacerlo.

¿Cuánto dinero le debía Don Ramón al Señor Barriga?

De acuerdo a un exhaustivo estudio que realizó la inmobiliaria mexicana, Nuroa, la deuda que perseguía a Don Ramón era alta para las condiciones en las que vivía. Dentro del análisis, se cotejaron ciertos datos, como fue el caso de los metros cuadrados de la vivienda (32 aproximadamente) y la zona geográfica de la vecindad (que sería una parte céntrica de El Zócalo, en Ciudad de México).

Entonces, tomó como referencia el valor del dólar en esa época y estimaron que Don Ramón pagaba 63 dólares mensuales por su vivienda. Esa cifra se multiplicó por 14 meses y dio como resultado 882 dólares, sin contar intereses.





¿Alguna vez Don Ramón le pagó algo al Señor Barriga?

Sí. Sucedió en dos oportunidades. La primera se dio cuando el Señor Barriga visita la vecindad y, de un momento a otro, empieza a recibir golpes de todos los inquilinos, al punto que queda gravemente lesionado. Al cierre del scketch, se le puede ver saliendo en una camilla y ahí aprovecha para comentar que todos los inquilinos le habían pagado. En ese sentido, se puede deducir que Don Ramón también lo había hecho.





La otra se dio en un capítulo donde el Señor Barriga comienza a desalojar todos los muebles de la casa de Don Ramón. 'Monchito' llega a la vecindad y se da cuenta de esto, por lo que conversa con Barriga asegurando que tenía el dinero, pero se le perdió de un momento a otro. Al final, el dinero se encontraba dentro de un sobre de papel que se ubicaba encima del ropero. Lo encuentra y le termina abonando la renta. Cabe señalar que este capítulo fue regrabado en dos oportunidades y la historia se mantiene en pie.