Henry Darrow dio vida a Manolito Montoya en la serie televisiva "El gran chaparral". | Fuente: IMDB / "The High Chaparral"

La televisión está de luto. Henry Darrow, actor estadounidense de origen puertorriqueño que saltó a la fama por su papel en la serie "El gran Chaparral", falleció el 14 de marzo a la edad de 87 años, según confirmó su expublicista Michael B. Druxman. Las causas, sin embargo, no fueron especificadas.

En vida, el intérprete se enfocó en varios roles televisivos que le granjearon un ineludible éxito en su trayectoria. Recordado fue también su papel en "The Bold and the Beautiful" y sus apariciones en episodios de series como "The Wild Wild West", "Star Trek: Voyager", "Mission: Impossible", entre otras.

Otro rol conocido de Henry Darrow fue el de Rafael Castillo en "Santa Barbara", telenovela de la cadena televisiva NBC que le hizo acreedor de un premio Emmy por su actuación. Sin embargo, fue su trabajo en "El gran Chaparral" el que lo colmó de fama desde su estreno en 1967.

Manolito Montoya, hijo de un adinerado barón de México, marcó la trayectoria de Darrow tras pasar por una audición con el productor David Dortort, quien tras cosechar un enorme prestigio al crear "Bonanza" decidió alumbrar otra producción de corte western con "El gran Chaparral".

Según Henry Darrow, configuró a su famoso personaje siguiendo la línea de dos personajes de Shakespeare. "Mercucio de 'Romeo y Julieta', que agregó un toque cómico, y Iago de 'Otelo', que mezlcó un poco de oscuridad al personaje. ¡Era un espíritu libre!", contó en una entrevista.

De Puerto Rico al estrellato



Hijo de puertorriqueños, Henry Darrow nació en Nueva York (Estados Unidos) en 1933. Sus padres poseían un hotel y restaurante en Pensilvania (EE.UU.) que solía ser visitado por celebridades como Humphrey Bogart y Tallulah Bankhead. Sin embargo, la familia volvió a Puerto Rico tras 13 años.

Fue en la Universidad de Puerto Rico donde la futura estrella estudió ciencias políticas y actuación. Más adelante, en 1954, ganó una beca para el Pasadena Playhouse. Tres años después, audicionó para el rol protagónico en la serie "Zorro" de Disney-ABC, pero no consiguió pasar el cásting.

Darrow se cobró su revancha, sin embargo, cuando en 1981 proporcionó la voz del héroe enmascarado en la serie animada "The New Adventures of Zorro" y también actuó como un anciano Diego de la Vega en la producción "Zorro and Son".



Uno de sus primeros papeles fue para el cineasta Ed Wood, en su película "La venganza de las vírgenes" (1959), donde interpretó a un villano. Luego dio vida a un capo de la droga en "Badge 373" y apareció en otros filmes como "Summer and Smoke", "St. Helens", "The Hitcher" y, el más reciente, "Soda Springs".

En el 2012, Henry Darrow publicó sus memorias bajo el título de "Henry Darrow: Lightning in the Bottle". Aquel año, también ganó el premio Ricardo Montalbán a la Trayectoria en los Premios ALMA.

