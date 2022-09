La edición número 74 de los Emmy Awards se llevará a cabo el 12 de septiembre. | Fuente: International Emmy Awards

Los Emmy 2022 están a la vuelta de la esquina, y cada vez queda menos tiempo para conocer a los galardonados del evento que este año vuelve a su sede habitual en Los Ángeles. Luego de una larga espera, la celebración se realizará de manera presencial y sin restricciones, como ocurrió en galas pasadas a consecuencia de la pandemia.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión será la encargada de escoger a los ganadores de la edición 74 del evento. El conductor de la ceremonia será el reconocido actor y comediante Kenan Thompson.

"Ser parte de esta increíble noche en la que honramos a lo mejor de la comunidad televisiva es ridículamente emocionante, y hacerlo en NBC, mi familia de cadenas desde hace mucho tiempo, lo hace aún más especial", señaló el anfitrión en un comunicado.

Emmy 2022: horario para ver el evento

La ceremonia de los Emmy 2022 se realizará el 12 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. El evento de casi tres horas comenzará a las 8 p.m. (hora del Este).

Estados Unidos: 8:00 p.m. (hora del Este) 5:00 p.m. (tiempo del Pacífico)

Perú, Colombia y México: 7:00 p.m.

Chile y Argentina: 9:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

España: 2 a.m. del 13 de setiembre



¿Dónde ver la gala de los Emmy 2022?

La ceremonia será transmitida por la cadena NBC en Estados Unidos. Mientras que, en Latinoamérica, como ya es una constante en la mayoría de países de la zona, será TNT quien emita la gala.

Los nominados

Programas de variedades y talk-show:

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Programa de competencia:

Amazing Race

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It

RuPaul’s Drag Race

Bravo Top Chef

The Voice

Mejor actriz de comedia:

Rachel Brosnahan - “The Marvelous Mrs. Maisel”

Quinta Brunson - “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco - “The Flight Attendant”

Elle Fanning - “The Great”

Issa Rae - “Insecure”

Jean Smart - “Hacks”

Mejor actor de comedia:

Donald Glover - “Atlanta”

Bill Hader - “Barry”

Nicholas Hoult - “The Great”

Steve Martin - “Only Murders in the Building”

Martin Short - “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis - “Ted Lasso”

Serie de comedia:

“Abbott Elementary” - (ABC)

“Barry” - (HBO)

“Curb Your Enthusiasm” - (HBO)

“Hacks” - (HBO Max)

“The Marvelous Mrs. Maisel - (Amazon)

“Only Murders in the Building” - (Hulu)

“Ted Lasso” - (Apple TV+)

“What We Do in the Shadows” - (FX)

Actor principal en una serie o película limitada o de antología:

Colin Firth - “The Staircase”

Andrew Garfield - “Under the Banner of Heaven”

Oscar Isaac - “Scenes from a Marriage”

Michael Keaton - “Dopesick”

Himesh Patel - “Station 11″

Sebastian Stan - “Pam and Tommy”

Actriz principal en una serie o película limitada o de antología:

Toni Collette - “The Staircase”

Julia Garner - “Inventing Anna”

Lily James - “Pam and Tommy”

Sarah Paulson - “American Crime Story: Impeachment”

Margaret Qualley - “Maid”

Amanda Seyfried - “The Dropout”

Serie limitada o de antología:

“Dopesick” - (Hulu)

“The Dropout” - (Hulu)

“Inventing Anna” - (Netflix)

“Pam & Tommy” - (Hulu)

“The White Lotus” - (HBO)

Actriz principal en una serie dramática:

Jodie Comer - “Killing Eve”

Laura Linney - “Ozark”

Melanie Lynskey - “Yellowjackets”

Sandra Oh - “Killing Eve”

Reese Witherspoon - “The Morning Show”

Zendaya - “Euphoria”

Actor principal en una serie dramática:

Jason Bateman - “Ozark”

Brian Cox - “Succession”

Lee Jung-jae - “Squid Game”

Bob Odenkirk - “Better Call Saul”

Adam Scott - “Severance”

Jeremy Strong - “Succession”

Serie dramática:

“Better Call Saul” - (AMC)

“Euphoria” - (HBO Max)

“Severance” - (Apple TV+)

“Squid Game” - (Netflix)

“Stranger Things” - (Netflix)

“Succession” - (HBO)

“Yellowjackets” - (Showtime)

