Este lunes se llevan a cabo los Emmy 2022, los premios más importantes en la industria de la televisión. Y pese a que es una edición pródiga en nominaciones para series como "Succession", "The White Lotus", entre otras, hay una gran ausente entre sus candidatas: "The Crown", la producción de Netflix que narra las vicisitudes de la corona británica.



Estrenada en 2016, "The Crown" ha sido una de las favoritas en la gala que este 12 de septiembre celebra una nueva edición en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.). Solo sus tres primeras temporadas sumaron casi 40 nominaciones, que incluyeron la de mejor serie dramática.

Y no solo este título quedó fuera de carrera en los Emmy 2022: también "Obi-Wan Kenobi", "The Boys", "Westworld", entre otros grandes nombres de la televisión anglosajona han quedado sin candidaturas a pesar de que algunos de ellos estrenaron hace poco nuevas entregas.

¿Cuál es la razón, entonces, por la que "The Crown" y otros productos televisivos no podrán competir en los Emmy 2022? Todo es un tema de fechas. A continuación, te explicamos al detalle el motivo.

"The Crown" sin Emmy

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión es la organización responsable de organizar cada años los premios Emmy y otorgar los galardones. Si una producción esperaba participar de la ceremonia este 2022, entonces debería haber lanzado sus episodios hasta el 16 de junio para que los miembros de dicha organización pudieran verlos y votar.

Sin embargo, la última vez que "The Crown" estrenó una nueva entrega fue en 2020, cuando sus diez episodios salieron en el mes de noviembre en Netflix y le permitieron arrasar en los Emmy del año siguiente en las categorías de mejor actriz, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor dirección y mejor guion.

La temporada 5 de la serie que se ocupa de la realeza del Reino Unido todavía no tiene fecha de estreno, aunque se espera que como en años anteriores llegue al gigante del 'streaming' en noviembre. Es por esa razón que no estará presente en los Emmy 2022. Una edición que, seguramente, extrañará premiar a su elenco.

"The Crown": temporada 6 en pausa

Tras el fallecimiento este jueves de la reina Isabel II, la popular serie de Netflix, 'The Crown', basada en la vida de la monarca británica, detendrá temporalmente el rodaje de su sexta temporada "por respeto" a la difunta monarca.

"'The Crown' es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de rodar durante un tiempo por respeto", afirmó el productor ejecutivo de la serie, Peter Morgan, en un breve comunicado difundido a la prensa especializada en Hollywood.

Esta serie, inspirada en hechos históricos, es una dramatización de la vida de la reina Isabel II y de los sucesos políticos y personales que han definido sus 70 décadas de reinado.

La plataforma Netflix cuenta con los derechos de esta serie que comenzó a emitirse hace seis años, cuenta ya con 21 premios Emmy y en su nueva entrega, prevista para noviembre, se enfocará en el legado de Isabel II en el siglo XXI.

