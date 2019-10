HBO canceló la precuela de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

HBO no seguirá adelante con la precuela de "Game of Thrones" que iba a liderar Naomi Watts y que se postulaba como la primera serie derivada de esta gran superproducción de fantasía épica, informó este martes el medio especializado Deadline.



Este proyecto ahora cancelado contaba ya con un primer episodio rodado (conocido en la industria como piloto, para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie), pero finalmente HBO apostó por no continuar el universo de "Game of Thrones" por este camino y no desarrollará esta serie.



Watts iba a ser la estrella de esta precuela ambientada miles de años antes de las historias que se narran en la serie "Game of Thrones", que se despidió este año de los espectadores tras ocho espectaculares y exitosas temporadas que la convirtieron en un fenómeno histórico de la pequeña pantalla.



Jane Goldman, guionista de cintas como "Stardust" (2007) o "Kingsman: The Secret Service" (2014), había creado esta precuela junto a George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se inspira "Game of Thrones" y el gran cerebro detrás de este complejo y enrevesado mundo de fantasía.



Naomi Watts iba a protagonizar la precuela de "Game of Thrones". | Fuente: EFE

Goldman, que iba a ser la "showrunner" (máxima responsable de una serie) de esta precuela, ha escrito correos electrónicos a su equipo y reparto anunciando que el proyecto no seguirá adelante. HBO aún no se ha pronunciado al respecto.



De todos los proyectos barajados para extender las adaptaciones audiovisuales de "Game of Thrones", este era el que más lejos había llegado hasta el momento.



Junto a Watts también figuraban en el elenco actores como Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah o Jamie Campbell Bower.



A mediados del pasado septiembre se supo que HBO estaba cerca de dar luz verde a otra posible serie derivada de "Game of Thrones", que también sería una precuela pero que estaría centrada en la Casa Targaryen.



En ese momento, HBO se encontraba a punto de encargar un episodio piloto sobre esa hipotética precuela.



Ese proyecto fue creado por George R.R. Martin y el guionista Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie "Colony".



Esta precuela que sigue en desarrollo está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones" y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo.



"Game of Thrones" ganó 12 estatuillas en la edición de 2019 de los Emmy con las que amplió hasta las 59 su récord absoluto de la serie más laureada en la historia de los galardones más importantes de la televisión. EFE