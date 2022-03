La actriz mexicana Kate del Castillo es la nueva imagen de Universal Plus

NBCUniversal International Networks & DTC presentan la campaña ¨MÍRAME¨, protagonizada por la aclamada actriz mexicana Kate del Castillo ("La Reina del Sur", "Ingobernable") como la vocera de Universal Plus, el nuevo paquete de canales premium con producciones de la más alta calidad, sin cortes comerciales y bajo cinco diferentes marcas: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality.

En la campaña, Kate del Castillo explica por qué suscribirse a Universal Plus y cuáles son las características que hacen a este paquete de canales premium único, mientras representa escenas de algunas de las grandes producciones que ofrecen los canales de Universal Plus.

La campaña incluye emocionantes tomas de acción en las que, por primera vez, Kate del Castillo interactuó con un actor en llamas. Los promocionales ya están al aire en la TV de paga y en anuncios en las ciudades más importantes de la región.

La elección de Kate Del Castillo por parte de NBCUniversal como vocera se basa en que ella representa la fuerza de la mujer latina, además de reconocer su exitosa trayectoria como actriz, productora y empresaria y su conexión única con el perfil de audiencia de muchas de las series protagonizadas por mujeres fuertes, decididas y únicas que solo se pueden ver en Universal Plus, como ¨La Brea¨, ¨The Newsreader¨, ¨The Mindy Project¨, y la serie de culto, ¨30 Rock¨.

Universal Plus ya está disponible

Universal Plus ya se encuentra disponible en los mayores operadores de TV paga de la región. Entre algunas de las grandes producciones que la audiencia podrá encontrar en los canales están:



Universal Premiere: "Coyote". Serie protagonizada por Michael Chiklis ("The Shield", "Los 4 Fantásticos", "Southland") como Ben Clemens, un ex agente de la patrulla fronteriza que ahora se verá obligado a trabajar para las mismas personas que trató de mantener fuera de Estados Unidos durante toda su carrera. Expuesto a la vida del otro lado de la valla, Ben comenzará a cuestionarse su visión del mundo en blanco y negro, poniendo en tela de juicio su ideología y sus lealtades. Nuevos episodios los martes a las 8:30 p.m.



Universal Cinema: Éxitos de taquilla como "Cómo entrenar a tu dragón 3", "The Darkest Hour" y la película "Downton Abbey", entre muchos otros títulos.



Universal Comedy: "Rutherford Falls: Un Pueblo sin dueños". Un pueblo del norte el estado de Nueva York se altera cuando Nathan Rutheford, una leyenda local que se llama igual que el pueblo, se opone al traslado de una estatua histórica. Nuevos episodios los domingos a las 8:00 p.m.



Universal Crime: "Licencia para Matar". Una serie en la que el cirujano plástico Dr. Terry Dubrow ("Botched") nos muestra casos reales de médicos, enfermeras y profesionales en medicina que utilizaron su práctica para infligir daño a sus pacientes. Nuevos episodios los martes a las 8:30 p.m.



Universal Reality: "JuJu Boot Camp". La primera producción original de Universal+. Un reality de competencia, con retos físicos y mentales que llevarán a 24 mujeres al límite de sus cuerpos y mentes. Nuevos episodios los martes a las 7:00 p.m.

