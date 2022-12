Kate del Castillo vuelve a protagonizar "La reina del sur", cuya temporada 3 se estrenará el 30 de diciembre en Netflix. | Fuente: Telemundo

Machu Picchu dejó un grato recuerdo en Kate del Castillo. La actriz visitó en octubre pasado la maravilla del mundo peruana durante el rodaje de la tercera temporada de "La reina del sur", y de aquellos días conservó algunas fotografías inéditas que decidió compartir con sus seguidores este domingo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de personas que le siguen, quien da vida a Teresa Mendoza en la narcoserie de Telemundo publicó un carrusel de seis instantáneas en las que se puede apreciar el el sitio arqueológico inca de fondo.

"Detrás de cámaras ‘La reina del sur 3′ en Machu Picchu, Perú. Teresa Mendoza encubierta", escribió Kate del Castillo en la leyenda de su publicación, que en apenas un par de horas obtuvo miles de 'me gusta', además de comentarios que elogiaban el lugar en el que se hallaba.

Entre las fotografías, no faltaron aquellas en las que la actriz de 50 años aparece junto al equipo de producción. Y otra, también, en la que entre el grupo se reconoce al actor peruano Gerardo Zamora. Él, como se recuerda, formó parte del elenco de la nueva entrega de "La reina del sur", junto a otros talentos nacionales como Mayella Lloclla, Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios.

Así fue el rodaje de "La reina del sur 3" en Machu Picchu

Tras su paso por Ollantaytambo, Kate del Castillo y la producción de "La reina del sur 3" llegaron a Machu Picchu el 11 de octubre de 2021. En varios videoclips, compartidos a través de stories en su cuenta de Instagram, la intérprete dejó ver su recorrido en tren hacia la séptima maravilla del mundo.

En el mismo material, la estrella mexicana agradeció el "privilegio" de grabar en este sitio turístico. "Venimos regresando de una maravilla, Machu Picchu. Pero la maravilla es que mucha gente va a Machu Picchu, pero no trabajando, y trabajando es una experiencia increíble, porque nuestro trabajo es tan hermoso que nos hace vivir estas experiencias", dijo.

Aquel día, rodeada de sus colegas de producción y desde el vagón del tren, Kate del Castillo afirmó que volvían a Cusco "borrachos de experiencia de estar todos juntos, trabajando en un lugar así". "Es una experiencia increíble", manifestó.

Terminadas las escenas en la ciudad andina, el equipo de trabajo de “La reina del sur” regresó a Lima para continuar con la historia de Teresa Mendoza. Es así que estuvieron en el Jirón Ocoña, en el Centro de Lima, donde culminaron sus grabaciones. Después de agradecer al público peruano por su cálida bienvenida, partieron hacia Colombia para seguir con el rodaje.

Kate del Castillo sobre Machu Picchu: "Es magistral"

Meses después de grabar en Lima y Cusco, Kate del Castillo contó en una entrevista con El Comercio sus impresiones sobre su paso por nuestro país y no reparó en dar elogios a los peruanos, su comida y, por supuesto, su maravilla del mundo.

"La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así... ojalá pueda regresar, pero de vacaciones", afirmó en febrero de 2022.

Todavía asombrada por "cómo los ejecutivos de Telemundo" hicieron para conseguir los permisos de filmar en Machu Picchu, la intérprete de la popular Teresa Mendoza recalcó: "Es un país muy hermoso. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones".

