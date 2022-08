Mary Belén Sakamoto, de 23 años y padre peruano, fue elegida Miss Universo Japón 2022 | Fuente: Instagram | Miss Universo Japón

Mary Belén Sakamoto, de 23 años y de padre peruano, fue elegida el 25 de agosto como Miss Universo Japón 2022; y ahora representará al país asiático en el Miss Universo 2022 donde disputará la corona contra nuestra representante, Alessia Rovegno.

La flamante reina de belleza nació en la ciudad de Tokio y estudió en la Universidad de Seisen; actualmente es una profesional en la industria de la comida. A pesar de sus orígenes, ella reveló que todavía no ha podido visitar el Perú.

"En verdad pocos saben que mi papa es peruano, por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. Viva Japón y Latinoamérica", dijo Sakamoto en Instagram, donde también demuestra su pasión por el arte culinario.

"Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana. Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta", expresó.

Según el portal Súper Tokio, Mary Belén Sakamoto dijo que, a futuro, quiere trabajar para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas siguiendo los pasos de Kurara Chibana, la Miss Universo Japón 2006, que se desempeñó como Embajadora de Buena Voluntad.

"Aunque aún no se ha anunciado el país donde se realizará la final del concurso, estoy segura que lo podré disfrutar sea donde sea. Me ilusiona saber que podré interactuar con muchas personas", agregó Mary Belén.



Alessia Rovegno se niega a pasar por el quirófano antes del Miss Universo

Como parte de su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno viajó a Estados Unidos para reunirse con especialistas que reforzarán sus aptitudes y habilidades a fin de dar lo mejor en el certamen de belleza más importante del mundo.

Es por ello que la hija de Bárbara Cayo lleva varios talleres que la ayudarán en su formación profesional. Como se sabe, ella ha dicho en más de una oportunidad que necesita trabajar algunos aspectos personales para mostrar su mejor versión.

"Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado", indicó la Miss Perú en el programa Amor y fuego.

Descarta cirugías

Por otro lado, Alessia Rovegno fue consultada si está en sus planes someterse a una cirugía estética antes de su participación en el Miss Universo, pues algunos críticos creen que la reina de belleza debe perfilar su rostro.

"No pienso operarme, nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy", expresó.

