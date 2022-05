Sarita Elizondo y Franco Reyes se reencuentran en el capítulo más esperado de "Pasión de gavilanes 2". | Fuente: Telemundo

El capítulo 65 de “Pasión de gavilanes 2” mostró cómo, por primera vez, Franco y Sarita se reencuentran. Al inicio del episodio se ve a Sara y Gabriela, su madre, hacen lo posible para recolectar pruebas y así incriminar a Demetrio.

Sin embargo, reciben una llamada de uno de sus trabajadores donde le dice que Demetrio que quiere abusar de su hija y la tiene encerrada. En desesperación, Sara va a su casa sin imaginar que se daría con la sorpresa de que en el lugar donde está su hija, estaba Franco Reyes, su esposo, quien la salvó de las garras de Demetrio.

Ella no puede creerlo ya que Franco estuvo todo ese tiempo desaparecido. Por ahora, él no le da explicaciones de lo que le pasó y le dice que no es el momento. Por otro lado, su hijo Andrés no sabe cómo reaccionar con la llegada de su padre.

Antes de irse, le cuenta a Rosario que Franco volvió, pero a ella ya no le interesa debido a que sigue interesada en Juan David, hijo de Norma y Juan Reyes.

Los hermanos Reyes conocieron Machu Picchu

Los actores Michel Brown y Juan Alfonso Baptista, que conforman el actual reparto de "Pasión de gavilanes 2", están de paso por Cusco junto con Ana Lucía Domínguez, miembro del elenco original de la telenovela, y los intérpretes Sebastián Carvajal y Johanna Fadul.

A través de sus respectivas redes sociales, quienes encarnan a los hermanos Reyes en la producción de Telemundo publicaron videos y fotografías de los lugares —como el Qoricancha— que visitaron durante su estadía en la ciudad de los Andes peruanos.

Además, no escondieron el asombro que les produjo asistir a Machu Picchu. Michel Brown, por ejemplo, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la ciudadela inca que parece una postal, mientras que Ana Lucía Domínguez dejó registro de su viaje en tren.

Carvajal y Fadul también disfrutaron del viaje a la maravilla del mundo y comentaron que la experiencia significó un "sueño hecho realidad". Previamente, el grupo de amigos estuvieron también por Lima, donde visitaron algunos distritos de la capital.

