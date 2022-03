Franco Reyes aparecio en el capítulo 21 tras un flashback de su exesposa Sarita Elizono | Fuente: Instagram: Pasión de Gavilanes

Cuando se confirmó la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, los fanáticos estaban a la espera de que oficialicen a los protagonistas. Los actores Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Danna García, Paola Rey y Natasha Klauss confirmaron su participación, sin embargo, el gran ausente fue Michel Brown, quien interpreta al menor de los hermanos Reyes.

Michel Brown no iba a poder participar de la nueva entrega de la novela colombiana, por el hecho de que se encontraba en otros proyectos. Después del inicio de grabaciones de la telenovela, tanto el actor como la producción de “Pasión de gavilanes 2”, confirmaron que el actor iba a realizar una participación especial, no se le vería en los primeros capítulos.

Y el momento más esperado por todos los fanáticos llegó en el capítulo 21 de la novela, donde Franco Reyes hace su primera aparición, mediante un flashback de su ex esposa, Sara Elizondo. A continuación, se contará a detalle la aparición de Franco Reyes en “Pasión de gavilanes 2”.





¿De qué trato la escena en la que aparece Franco Reyes?

Si bien, no es el regreso del exesposo de Sara Elizondo, el personaje que interpreta Michel Brown apareció en la pantalla la noche del 16 de marzo. Ese suceso se da cuando Sarita revive los recuerdos románticos con Franco Reyes, antes de que él desapareciera.

La escena comienza cuando Sara Elizondo le pregunta a su esposo que le parece acerca de la familia que han formado con sus hijos Andrés y Gaby. Ante esto, Franco Reyes le responde que son lo mejor que le pudo pasar, que ellos tres son los más importantes para él. Cuando culmina el recuerdo, Sarita Elizondo se cuestiona el por qué el abandono de su esposo.

La escena generó en los seguidores de "Pasión de Gavilanes" muchos comentarios positivos ante el regreso del actor: “Que triste pero que lindos a la vez. Son los mejores”; “Casi me infarto. Nos dieron tremenda escena”; "Llore al final cuando dijo franco porque dejaste de quererme"; "Amamos a Sara y Franco, urge que él ya regrese"; "Sencillamente fabulosos, no sé qué me mueve más, si la emoción del reencuentro en escena de los dos, o el dolor reflejado en la cara de Sara por no tenerlo con ella".









