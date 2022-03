Michel Brown confirmó su participación en "Pasión de Gavilanes 2" | Fuente: Instagram

La nueva temporada de “Pasión de gavilanes 2” no iba a contar con uno de sus protagonistas. Michel Brown estaba participando de otra producción, lo que complicaba que formara parte de la novela colombiana.

La novela ya se encuentra disponible mediante Telemundo. La primera temporada giraba en torno a la vida de los hermanos Reyes y hermanas Elizondo, después de superar las adversidades tuvieron su final feliz. En la nueva entrega se verá como los protagonistas iniciales ejercen sus funciones como padres y también las historias que crearan sus descendientes, más conocido como la nueva generación de Gavilanes.

¿Cómo habría cambiado la trama sin la participación de Michel Brown?

El actor que interpreta a Franco Reyes no aparece en los primeros capítulos de la serie, ya que el intérprete estaba en otros proyecto, es por ello, que los guionistas escribieron el abandono de Franco Reyes como una justificación debido a que Michel Brown no iba a participar. "Voy a estar en otro proyecto, entre Bogotá y México, al mismo tiempo que ellos arrancan, y por eso no voy a poder participar" confeso el actor argentino a en una entrevista para la Radio Mitre.

Sin embargo, la idea del abandono del menor de los Reyes, no terminaba de agradarles a los creadores y guionistas de la novela. "Desde un inicio lo que estábamos trabajando con los directores era una viudez. Cuando digo viudez, no es porque el personaje de Franco muera, sino una viudez del alma porque se marchó y no regresó, literal así fue", manifestó Natasha Klauss en una entrevista para People acerca de como sería la historia sin Franco.

Finalmente, el actor argentino pudo llegar a un acuerdo con Telemundo y pudo tener una participación especial en la segunda temporada. "Como sabéis tenía cuadradas las grabaciones de una nueva serie y coincidían con los tiempos de "Pasión de gavilanes", pero finalmente, y a raíz de tantas peticiones por vuestra parte, hemos conseguido llegar a un acuerdo Telemundo y yo para poder cuadrar la agenda e intervenir en una participación especial. Así que, quería anunciároslo, y pronto empezaremos a grabar de nuevo con mis compañeros, con los que no he vuelto a trabajar desde hace 18 años. Muchas gracias a todos", comunico el actor mediante su cuenta de Instagram.





¿De qué trata el primer capítulo de “Pasión de gavilanes 2”?

Después de casi 20 años, la historia Colombia regreso y su primer episodio trajo grandes interrogantes como lo es, conocer al asesino del profesor Genaro Carreño, siendo los mellizos Erick y León Reyes los principales sospechosos a raíz de ese problema, la familia Reyes Elizondo decid mantener unidos. Óscar Reyes y Jimena Elizondo regresan de Milán para apoyar a Norma y Juan. Por otra parte, se ve como Sarita Elizondo sigue sufriendo desconsoladamente el abandono de Franco Reyes, después de haber firmado el divorcio hace 10 años.

Otro suceso sorpréndete es el regreso de Rosario Montes al pueblo que la vio crecer como artista. Al llegar conoce a Juan David y comienzan una relación prohibida por la diferencia de edad. La cantante se casó tras la muerte de Armando, con un hombre rico, Samuel Caballero, con quien tiene una hija llamada Muriel.





