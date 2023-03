Blanca Soto interpretó a Sara Aguilar en las dos primeras temporadas de 'Señora Acero', después tomó la batuta la actriz Carolina Miranda. | Fuente: Telemundo

La serie ‘Señora Acero’ llegó a su fin en el 2019 con su quinta temporada. En las dos primeras entregas, fue protagonizada por Blanca Soto, quien le dio vida a Sara Aguilar que, con el afán de proteger a su familia, se convierte en narcotraficante, una de las más poderosas de México.

No obstante, la tercera parte gira en torno a ‘La Coyote’ Acero (Carolina Miranda), quien descubre que es hija del agente de la PGR Vicente Acero y se une a su hermano Salvador (Michel Duval) para trabajar con el clan de Miguel Quintanilla.

Con el impactante final de ‘Señora Acero’, muchos se preguntaron si tendría una sexta temporada, pero fue el hijo de Consuelo Duval quien despejó la duda de los seguidores y descartó una continuación:

“Escribir 75 capítulos por temporada y mantener la historia fresca, original y no repetitiva es una chamba muy complicada, entonces yo creo que antes de que se volviera una obligación y no nada más fuera como ‘ah sí sexta temporada, órale sí escríbete esto, escríbete aquello y ya vemos cómo le hacemos con esto’. No. Creo que se dieron cuenta de que antes de que sea una obligación dijeron como ‘¿sabes qué? hay que darle el cierre que se merece a esto’”, dijo para People en Español.

Michel Duval debutó en la segunda temporada de ‘Señora Acero’ en Telemundo y espera que las demás narcoseries se reinventen para no caer en la misma historia de siempre: “Creo que también Telemundo está llegando a un momento donde van a tener que refrescar su contenido, creo que esta época de las narcoseries o las narconovelas está llegando a su fin y poco a poco van a tener que encontrar otro nuevo tipo de historias que van a tener el impacto que tuvo ‘El señor de los cielos’, ‘Señora Acero’, ‘El Chema’ o ‘Enemigo íntimo’. Es también es como un ciclo. Antes de forzar la historia es mejor darle un buen final y seguir adelante”, finalizó.

Carolina Miranda reemplazó a Blanca Soto en 'Señora Acero'

Carolina Miranda asumió el protagónico de "Señora Acero" en la tercera temporada. Desde entonces, se convirtió en Vicenta Acero, la decidida mujer que ayuda a los inmigrantes a cruzar la frontera de México a Estados Unidos. El 7 de setiembre de 2020, por Telemundo Internacional, se estrenó esta entrega a la que la actriz califica como su favorita. "Van a ver a una Vicenta mucho más fuerte, decidida y con más acción que nunca", comentó en una entrevista del canal cedida a RPP Noticias.

"Es una mujer con mucho carácter, dura, con acción en todos los poros. Sé que es un personaje que quizás pase una vez en la vida (espero que no), pero, definitivamente una mujer que vive un duelo todos los días y que su vida es un caos de esa magnitud como lo vive Vicenta, lo caracteriza para diferenciarse de todos los demás personajes. Por eso siempre digo que esto fue un parteaguas en mi carrera y agradezco estar tres años con la acción en las venas".

Sobre la experiencia de grabación con el resto de los personajes del elenco, Carolina Miranda reveló que "odos y cada uno de ellos son muy especiales para mí. Me llevo conmigo grandes amigos de la filmación y grandes conocidos que, a la fecha, me da mucho gusto verlos y saber de ellos. Siempre pasaba algo nuevo, sobre todo con Luis Ernesto Franco que es la persona con el mejor sentido del humor. Sabía que cuando grabara con él, iba a ser un buen día", finalizó.

