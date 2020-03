Posponen el fin de la sexta temporada de "The Flash". | Fuente: Europa Press | Fotógrafo:

El brote de coronavirus sigue haciendo mella en la industria del entretenimiento. Como era de esperar a la luz de lo ocurrido con otras series de la cadena, The CW finalmente ha confirmado que "The Flash" no emitirá por el momento el final de su sexta temporada.

Variety ha asegurado que "The Flash" no podrá terminar su temporada actual como estaba previsto. Al igual que "Supernatural", la ficción se encuentra entre los cientos de producciones, tanto series como películas, obligadas a parar su rodaje debido al COVID-19.

Sin embargo la cadena no ha ofrecido una nueva fecha para su emisión y por el momento cuenta con suficientes episodios completos para mantener la serie en emisión hasta el próximo 19 de mayo. Después de esa fecha la ficción hará un parón a la espera de poder retomar la filmación y posproducción para concluir la sexta temporada.

Se espera que el final pueda emitirse en verano, pero existe la posibilidad de que la séptima entrega de "The Flash" también tenga que retrasarse.

Algo similar ha ocurrido con "Supergirl" y "Batwoman". Estaba previsto que las series estrenaran nuevos capítulos el domingo 29 de marzo pero la cadena ha decidido retrasar su lanzamiento debido a la pandemia. "Legends of Tomorrow" también iba a lanzar un nueva entrega el 7 de abril, estreno que ha sido pospuesto sin nueva fecha de emisión.

Otra serie de The CW que se ha visto afectada por el COVID-19 es "Riverdale", que tuvo que suspender su producción tras conocerse que un miembro del equipo había estado en contacto con un infectado.