El capítulo final de la temporada 10 de "The Walking Dead" se estrenará el 4 de octubre. | Fuente: Fox Premium Series

La pandemia dejó a los fans de "The Walking Dead" en ascuas sin el final de la temporada 10, que debía emitirse en abril. Como no se pudo completar su posproducción, se decidió cerrar la entrega con el episodio 15 y dejar el siguiente como un "capítulo especial".



Han pasado los meses y ya se terminó la entrega que llega bajo el nombre de "A Certain Doom". Se trata del postergado episodio 16 en el que Beta (Ryan Hurts), emprenderá la batalla final de la Guerra de los Susurradores. Su estreno para Latinoamérica será este domingo 4 de octubre a través de Fox Premium Series.

Por el momento, nada más se sabe del esperado capítulo salvo esto y los tráilers donde aparece Daryl (Norman Reedus) y un grupo de supervivientes adentrándose en la horda de zombis que mandó Beta. Además, las cosas parecen complicarse para Gabriel, Judith y el resto del equipo que permanece en la retaguardia.

"The Walking Dead", que marcó un hito como la serie de mayor audiencia en la historia de la televisión por cable de los EE.UU., terminará con la temporada 11 que abarcará 24 episodios. Con seis capítulos adicionales de la entrega anterior, previamente programados para inicios del 2021, quedan 30 episodios del drama que se extenderá hasta finales del 2022.

"The Walking Dead" terminara su ciclo en el 2022. | Fuente: Fox Premium Series

UNIVERSO EXPANDIDO

Como se recuerda, la ficción anunció que llegaba a su fin; pero esto no significa el final del universo a partir de las historietas creadas por Robert Kirkman. Se confirmaron dos spin-offs: uno que seguirá la historia de los personajes Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que se estrenará en el 2023.

El siguiente será “Tales of the Walking Dead”, una serie derivada al estilo antología que se compondrá de episodios unitarios y limitados arcos narrativos sobre personajes conocidos o nuevos del universo de “The Walking Dead”.

Cabe recordar que, actualmente, la famosa serie de zombies cuenta con dos producciones basadas en la historia original: “Fear the Walking Dead”, en emisión de su sexta temporada, y “World Beyond”, cuyo estreno será el 4 de octubre. Por otro lado, se anunció una película sobre Rick Grimes (Andrew Lincoln) aún no tiene fecha oficial de lanzamiento.

Todas las temporadas completas de “The Walking Dead” se encuentran disponibles para suscriptores de FOX Premium en la app de FOX.

ESTRENO

Fecha: Domingo 4 de octubre, a las 8:30 p.m.

Canal: Fox Premium Series.