Chandler Riggs | Fuente: AMC

"The Walking Dead" es de esas series que logró cautivar al mundo desde la primera temporada. Hoy por hoy, tantos años después sigue manteniendo un público fiel. Quienes siguen la historia desde el comienzo mantienen un cariño especial por los pocos personajes que se mantienen en pantalla, razón por la cual en el momento en el que Carl es atacado muchos no lo podían creer.

Más allá de ser el hijo del protagonista, el personaje se ganó el respeto de todos por su determinación y valentía y, para algunos fans, él sería el nuevo líder de las generaciones que crecieron después del fin del mundo.

Nadie se esperaba que Carl Rimes fuese a salir de "The Walking Dead", en especial porque según los comics al muchacho todavía le quedaban muchas aventuras, pero para los productores no era suficiente y decidieron sacrificarlo por una causa mayor. La sorpresa y el pesar se hizo notar entre los seguidores de las series, quienes fueron acompañados por Chandler Riggs, el actor que da vida al hijo de Rick.

Chandler Riggs | Fuente: FOX

Chandler Riggs y su salida de "The Walking Dead"

Chandler Riggs no se esperaba ser sacado de la serie y cuando se enteró, no podía creerlo, sobre todo porque ya había hecho grandes planes en función de su trabajo en "The Walking Dead": estaba a punto de iniciar la universidad y decidió comprar una casa en Georgia, lugar donde se filma el programa.

El golpe fue tan duro que prefirió tomarse un año sabático para buscar trabajo. Cuando Carl es sacado de la pantalla, el padre de Chandler Riggs publicó en Facebook que su hijo estaba desvastado por lo que habían decidido los productores. "Fue devastador para mí y mi familia porque el programa ha sido una parte muy importante de mi vida durante tanto tiempo", dijo Chandler Riggs.





El actor de 21 años se encuentra trabajando en una serie dramática de ABC llamada "A Million Little Things", que cuenta la historia de un grupo de amigos que debe aprender a vivir con la perdida de uno de ellos que decidió suicidarse.

En el 2019, Chandler Riggs dijo en una entrevista que le gusta el hecho de no estar etiquetado como "el chico que creció en el set". Además, aseguró que mientras estaba en "The Walking Dead" era un gran fan del programa y que ahora que ya no está lo sigue siendo, admitiendo que espera con ansias saber qué pasará al final.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.