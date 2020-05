"Will & Grace": La serie cómica estrenará su temporada final en la pantalla chica

"Will & Grace" estrenará su temporada 11 por Fox Channel. | Fuente: Fox

Después de haber marcado un antes y un después, la serie cómica que rompió tabúes desde su estreno, “Will & Grace”, estrenará su temporada final a partir de este 28 de mayo por medio de FOX Channel en América Latina.

Compuesta por 18 episodios, el sitcom marcará el final de la historia de los mejores amigos que viven en la ciudad de Nueva York: Will (Eric McCormack), un exitoso abogado de Manhattan y Grace (Debra Messing), una decoradora de interiores.

La vida de Grace se ve siempre complicada por su asistente Karen (Megan Mullally), una mujer rica y desconsiderada. Al mismo tiempo, en la vida de Will siempre interfiere su escandaloso y extravagante amigo Jack (Sean Hayes).

“Will & Grace” es una gran serie y eso ha quedado demostrado en las 91 nominaciones al Premio Emmy, donde ganaron 18 de ellos, incluida “Mejor Serie de Comedia”. Asimismo, es uno de los pocos shows en la historia de la televisión donde cada miembro del elenco ha ganado uno de estos galardones.

Desde su debut en 1998, fue uno de los más exitosos con protagonistas abiertamente gays, algo que no era común para esos años. En la última temporada, la boda entre Jack y su prometido Estefan, ha marcado otro hito para la serie que es considerada pionera para la comunidad LGBTIQ+ ya que ha sido la primera en tener como protagonistas a una mujer y a su mejor amigo gay y en mostrar un beso entre dos hombres en la televisión.

ESTRELLAS INVITADAS

A lo largo de los años, la serie ha recibido a una infinidad de actores invitados y, la temporada final, no será la excepción. Matt Bomer regresará en su papel recurrente, de la misma forma que Brian Jordan Alvarez. Blythe Danner (¨Meet the Parents”) volverá a aparecer como la madre de Will y Vanessa Bayer (“Saturday Night Live”), también volverá a repetir su breve, pero impactante papel como Amy, propietaria de una panadería del pasado de Karen.

Las nuevas participaciones incluyen a Ryan Phillippe (“Crash”), a la cantante Demi Lovato, Patton Oswalt (“Ratatouille”), Chris Parnell (“Saturday Night Live”) y Ali Wentworth (“Nightcap”). Y, además, Billie Lourd (“American Horror Story”) interpretará a la nieta en pantalla de su difunta abuela en la vida real Debbie Reynolds, quien volvió a aparecer durante los primeros años de la serie como la madre de Grace.

Otra invitada especial será Lucie Arnaz (“The Lucy Show”), que llevará a cabo un homenaje a su madre en el tributo a la serie “I Love Lucy” de los años 50, junto con la participación especial de Leslie Jordan (“Lois & Clark: The New Adventures of Superman”).

En el inicio de la onceava temporada final, Grace regresará de su viaje europeo como una nueva mujer, pero su euforia durará poco al recibir una noticia que le cambiará la vida: está embarazada. Karen por su parte, le enseñará a Will cómo ser el mejor en el “sexo telefónico” y, sin darse cuenta, lo ayudará a admitir que quiere una familia con McCoy. Jack, por otra parte, tendrá una venta de garaje para deshacerse discretamente del molesto reloj cucú de Estefan.