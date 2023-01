El actor español Miguel Bernardeau interpreta a Ángel en la serie de Netflix '1899'. | Fuente: Netflix

Netflix ha sorprendido a sus suscriptores luego de anunciar que canceló la serie ‘1899’. La serie de ciencia ficción se ha quedado sin segunda temporada y esta noticia generó desconcierto entre los fanáticos de la producción quienes esperaban con ansias la continuación.

Esto fue inesperado ya que ha tenido buena audiencia, además, el fin de la historia dejó con más preguntas que respuestas. Hasta el momento no se sabe cuál ha sido la verdadera razón de esta decisión de la plataforma.

No obstante, se sospecha que la cancelación de ‘1899’ se debe a el alto costo que genera la producción. Por otro lado, su estreno fue eclipsado por ‘Merlina’. Los cocreadores de la serie Baran bo Odar y Jantje Friese, también lo confirmaron en sus redes sociales.

“Con gran pesar tenemos que decir que '1899' no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una 2° y 3° temporada como hicimos con ‘Dark’. Pero a veces las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles de todo corazón que hayan formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden nunca”.

Las series que Netflix ha cancelado

1. 'Resident Evil' - segunda temporada

Netflix anunció que no renovará para una segunda temporada la serie ‘Resident Evil’. Basado en la franquicia de los videojuegos, fue cancelada por la plataforma y no tendrá una continuación. A pesar de que no tuvo un mal debut y hasta fue mejor que el estreno de ‘Sandman’, no tuvo el crecimiento tan esperado como para que el servicio de streaming y desapareció del top 10 en su cuarta semana.

2. 'La monja guerrera'

La serie ‘La monja guerrera’ ha sido cancelada por Netflix tras el estreno de su segunda temporada. Esta decisión fue tomada por la plataforma un mes antes de que la parte 2 llegue al servicio de streaming. La actriz y pareja de Chris Evans, Alba Baptista, se despide de su protagónico luego de haber llegado al Top 10 de las más vistas de Netflix. No obstante, el costo de la producción fue el principal motivo de que ya no vaya más.

3. 'Maldita'

'Maldita' no va más en Netflix. La serie de fantasía, protagonizada por Katherine Langford, ha sido cancelada por la plataforma después de una temporada. Pese a que la historia brindaba un enfoque femenino a la historia del Rey Arturo, parece ser que no cumplió las expectativas del ‘Rey del streaming’. Tras una sola entrega, la adaptación televisiva de la novela ilustrada de Frank Miller y Tom Wheeler no fue renovada por Netflix y su aventura concluirá con el final de su primera tanda de episodios. Estrenada en junio del año pasado, el elenco y equipo detrás de cámaras se encontraba a la espera del anuncio de una continuación.

4. 'Gentefied'

'Gentefied', la aclamada serie de Netflix sobre un barrio latino de Los Ángeles (EE. UU.), no tendrá una tercera temporada. El portal Deadline y la revista Variety aseguraron que la plataforma decidió cancelarla tan solo dos meses después de haber lanzado su segunda temporada.

