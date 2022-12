Cooper (Chibuikem Uche), Nate (Cooper van Grootel), Bronwyn (Marianly Tejada) y Addy (Annalisa Cochrane) en las grabaciones de 'Alguien está mintiendo'. | Fuente: Netflix

La segunda temporada de ‘Alguien está mintiendo’ o ‘One of us is lying’ por su nombre en inglés, se estrenó el 16 de noviembre por Netflix. Esta serie dramática y misterio atrapó a más de un fanático y se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma por su trama intrigante.

Cooper, Bronwyn, Addy, Nate y Simon son los protagonistas, pero todo cambia tras la muerte de este último. En la nueva entrega se incorpora una misteriosa figura que pone en jaque a los llamados ‘Cinco de Bayview’ y saben el crimen que han cometido en defensa propia. Tras ello, ¿habrá una tercera temporada?

¿‘Alguien está mintiendo’ tendrá temporada 3 en Netflix?

La showrunner de la serie, Erica Saleh, habló sobre la posibilidad de que la historia de crimen, drama y misterio tenga una continuación: “A partir de ahora, la esperanza sería trabajar en ese flash-forward para que, sí, averigüemos qué sucede el día de la graduación y averigüemos si estos niños van a salir de la escuela secundaria de una pieza”, dijo para TV Line.

Asimismo, agregó: “Definitivamente creo que tendríamos otro nuevo misterio e introduciríamos más elementos malvados en Bayview. Pero Fiona es Simon Says. El mal más profundo que acecha debajo de la superficie en Bayview es algo que estoy muy emocionado de explorar en la temporada 3 de 'Alguien está mintiendo'″.

¿De qué trata 'Alguien está mintiendo'?

La serie "Alguien está mintiendo" es una serie original de Peacock dirigida por Jennifer Morrison que está basada en la novela juvenil homónima de Karen M. McManus publicada en 2017 y actualmente se encuentra entre las tendencias de Netflix..

Esta producción de intriga, drama y crimen cuenta con las actuaciones de Barrett Carnahan, Annalisa Cochrane, Melissa Collazo, Jessica McLeod, Marianly Tejada, Chibuikem Uche y Cooper van Grootel y su sinopsis oficial indica: “Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio -y los secretos- los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio".

"Todo el mundo es sospechoso y todo el mundo tiene algo que ocultar. Simon Kelleger es el chico que muere en esa habitación, el mismo que a través de una aplicación se dedica a contar los secretos más íntimos de sus compañeros de clase. ¿Alguno de ellos decidió matarle para que no los contase más?", finaliza la sinopsis.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.