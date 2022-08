Durante 13 años, Bob Odenkirk dio vida a Saul Goodman en "Better Call Saul". | Fuente: AMC

Fue en 2009 que Bob Odenkirk vistió por primera vez el traje de Saul Goodman, aquel abogado de poca monta que apareció en "Breaking Bad" y, años después, tendría su propia serie, la precuela "Better Call Saul" cuyo último episodio se estrenó este martes en la plataforma de 'streaming' Netflix.

Durante 13 años, el actor de 59 años retrató el desmoronamiento moral de un hombre de letras que se convirtió en el mejor aliado de un cartel de drogas en Albuquerque. Por ello, no resulta gratuito que ahora que la producción llegó a su final le dedique unas palabras de despedida.



En un videoclip publicado en sus redes sociales, Bob Odenkirk señaló al principio: "Todo el mundo me ha preguntado cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y de 'Better Call Saul', y no se me da bien responder a la pregunta".



"Francamente me resulta difícil analizar esa experiencia e incluso ese personaje detenidamente. Son demasiadas piezas en movimiento, y encajan demasiado bien, y es un misterio para mí cómo sucedió", continuó el protagonista de la ficción creada por Vince Gilligan y Peter Gould, a quienes también agradeció en su mensaje.

A sus seguidores, Bob Odenkirk les dijo: "Gracias por darnos una oportunidad. Salimos de la que quizá sea la serie favorita de mucha gente ('Breaking Bad'), y podríamos haber sido odiados simplemente por intentar hacer una serie, pero no fue así. Nos dieron una oportunidad, y espero que la hayamos aprovechado al máximo. Gracias por seguir con nosotros".

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022

"Better Call Saul", el fin de una era

Con el capítulo final de "Better Call Saul", titulado "Saul Gone", se cerró todo el universo de "Breaking Bad", compuesto también por la película "El Camino", según anunció el creador y productor Vince Gilligan la semana pasada.

O al menos de momento. Y es que el showrunner apuntó que solo si fracasa en sus otros proyectos, entonces volverá arrastrándose hacia el mundo de narcotraficantes que le dio un renombre en la pantalla chica global y con el que logró conseguir un total de 16 premios en los Emmy, además de otras nominaciones.

"Me puedo imaginar volviendo a visitarlo. Egoístamente, me gustaría hacerlo, para que esto continúe. Pero sin nombrar a nadie, miro a mi alrededor y veo algunos de los mundos, los universos, las historias que me gustan, ya sea en la televisión o en el cine. Y creo que hay un cierto punto, y es difícil de definir, en el que has hecho demasiado en el mismo universo. Hay que dejarlo", dijo Vince Gilligan a la revista Rolling Stone.



"Better Call Saul" es el último proyecto alrededor del universo "Breaking Bad", según Vince Gilligan. | Fuente: Instagram / "Better Call Saul"

¿Qué nuevos proyectos tendrá el creador de "Breaking Bad" y "Better Call Saul"?

De acuerdo con el portal Deadline, Vince Gilligan ya ha puesto en marcha un nuevo programa de televisión, el cual se lanzará en "al menos 8 o 9 cadenas" de la pantalla chica. Un proyecto que se remontará a sus días de "The X-Files" ("Los expedientes secretos X").

Sin embargo, según la publicación, será un "drama de género" el que el creador de "Better Call Saul" está preparando por estos días, y no tanto un show de ciencia ficción y misterio como lo fue la serie de los años 90 que creó Chris Carter.

Asimismo, el mencionado medio anotó que la nueva serie de Vince Gilligan puede compararse de manera más acertada con "The Twilight Zone". De momento, no se tienen más detalles.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 13 BETTER CALL SAUL se puso en modo BREAKING BAD y el resultado es magnífico

Comentamos la primera mitad de la última temporada de Better Call Saul. Solo aguantamos 10 minutos SIN SPOILERS, para luego comentar el futuro de Nacho Varga, de Howard Hamlin y por supuesto de Saul Goodman y Kim Wexler. Capítulo aparte para el TREMENDO VILLANO que es Lalo Salamanca. Ya nos dio miedo. Pasen y escuchen.