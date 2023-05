'Black Mirror': resumen de los todos los capítulos de las cinco temporadas de la serie de Netflix

Una de las mejores series de Netflix es "Black Mirror", la producción británica asombró a miles de suscriptores de la plataforma por su manera de contar historias. Hasta el momento, se han emitido 5 temporadas de 22 capítulos. Entérate qué pasó en estos episodios antes de estrenarse la sexta temporada de esta exitosa serie.

The

The National Anthem

1. El himno nacional ( The National Anthem )

1. El himno nacional ( The National Anthem )

El episodio dirigido por Otto Bathurst y escrito por Charlie Brooker cuenta como el primer ministro, Michael Callow, se encuentra en una complicada situación por el secuestro de la princesa Susannah, miembro de la familia real.

El secuestrador obliga al primer ministro a tener relaciones sexuales con un cerdo y transmitirlo en vivo en televisión nacional para que pueda liberar a la princesa. Luego de varias horas de meditación, el político acepta el trato, haciendo que la princesa vuelva a su hogar sana y salva. Cabe mencionar que este episodio dura 45 minutos.

Fue dirigido por Euros Lyn y escrito por Charlie Brooker y Kanak Huq. El capítulo dura 62 minutos y relata cómo una serie de jóvenes trabaja haciendo ejercicio para generar energía.

Los muchachos son recompensados con puntos de mérito que sirven para comida, limpieza o para saltar anuncios indeseados. La trama se basa en cómo un joven ayuda a una mujer a llegar a una prueba de canto, la cual termina llevándola al mundo del cine para adultos.