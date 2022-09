La plataforma Netflix estrena el miércoles 28 de septiembre uno de sus proyectos cinematográficos más ambiciosos del año: "Blonde". | Fuente: Netflix

La plataforma Netflix estrena el miércoles 28 de septiembre uno de sus proyectos cinematográficos más ambiciosos del año: Blonde, la película biografíca sobre Marilyn Monroe, interpretada por la actriz cubana Ana de Armas.

La interpretación de la actriz de 34 años electrizó el Festival de Venecia a principios de septiembre, aunque no obtuvo ningún premio.

Basada en una novela de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, la película dura 2 horas con 45 minutos y retrata con crudeza el ascenso al estrellato y sobre todo los problemas mentales de la estrella icónica de Hollywood, que murió a los 36 años. El director es Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James).

Nadie sale bien librado en esta reinterpretación de la vida de la rubia de platino, un ser frágil en un Hollywood misógino. Ni siquiera el entonces presidente John Fitzgerald Kennedy, al que se retrata como un depredador sexual. Los maridos de Norma Jean (nombre real de la actriz) la maltrataton o despreciaron, según el relato de Carol Oates.

La estrella del béisbol Joe DiMaggio es interpretada por Bobby Carnavale, mientras que el papel del dramaturgo Arthur Miller recae en Adrien Brody.





"Me cambió la vida"

"Más allá de cómo será recibida la película, Marilyn me cambió la vida", confesó Ana de Armas en Venecia. "Me sentía llena de tristeza al saber todo lo que le pasó, también como mujer, y no luché contra esos sentimientos, no quería protegerme de eso", explicó.

La película evoca la infancia destrozada de Marilyn, hija de una madre soltera y con problemas psiquiátricos, la ausencia del padre y más adelante, la maternidad que nunca llegó a cristalizarse para la actriz.

Calificada no apta para menores de 17 años en Estados Unidos, la película podrá ser vista por los cerca de 220 millones de suscriptores de Netflix y no será proyectada en las salas de cine.

Blonde es un peldaño más en la destacada carrera de Ana de Armas, una joven que nació en la Cuba de Fidel Castro, empezó haciendo teatro, se fue con 18 años a Madrid y luego, en 2006 a Estados Unidos, donde ya ha interpretado papeles importantes, como la amante holográfica de Ryan Gosling en la segunda parte de Blade Runner (Blade Runner 2049).

De Armas preparó durante meses el papel, y aunque recibió algunas críticas por su acento, su interpretación fue ampliamente elogiada en Venecia.

En búsqueda de mayor realismo, la película fue rodada en la misma casa donde creció Norma Jean, antes de que pasara unos años en el orfelinato, y también en la casa donde apareció muerta.

La película no aclara el misterio que rodea esa muerte, que oficialmente se debió a una ingestión de barbitúricos.

"Sus cenizas están esparcidas por todo Los Ángeles", declaró el director Andre Dominik, que trabajó durante diez años en la película, hasta que Netflix aceptó financiarla.

La película alterna el blanco y negro con el color, y tiene una poderosa banda sonora, gracias entre otros a los rockeros Warren Ellis y Nick Cave. (AFP)

