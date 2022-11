Valentina Zenere y Guillermo Campra se robaron la atención de los fanáticos de 'Élite'. | Fuente: Composición

La temporada 6 de ‘Élite’ ha dejado sin palabras a más de un fanático de la serie ya que ha tratado temas relevantes y le ha dado un giro a la historia. Como se recuerda, en la quinta parte, Isadora (Valentina Zenere) fue abusada por tres alumnos de ‘Las Encinas’: Hugo, Javier y Álex.

Tras denunciarlos en la policía, los dejan libres por “falta de pruebas”. Eso motiva a la joven DJ a crear un plan de venganza contra ellos porque no encontró justicia. En la sexta temporada, que lleva por nombre ‘Tina’, Isadora acude a Nico, el alumno transgénero, para pedirle un medicamento “con receta”.

A pesar de que no se entra en detalles, él no quiere ayudarla porque “no quiere hacerle eso a Hugo”. Sin embargo, ella logra convencerlo y, a cambio, recibe una un fármaco con el que realizará una castración química a uno de sus abusadores.

“Una salvajada es lo que me hizo él a mí y me quiero asegurar de que no se lo vuelva a hacer a ninguna otra mujer”, se le escucha decir a Isadora. En ese episodio se muestra que cambia el medicamento de Hugo –supuestamente eran hormonas para aumentar la masa muscular–. Luego, él se lo inyecta tras darse una ducha.

Hugo vuelve a su vida normal, pero cuando quiere tener actividad sexual con una alumna de ‘Las Encinas’, no puede.

La castración química en España

Este procedimiento se usa como castigo contra abusadores, tiene el fin de disminuir la actividad sexual y la libido por medio de medicamentos que bajan los niveles de testosterona.

Pero ¿cuál es el medicamento que usa Isadora en ‘Élite’ para vengarse de Hugo? En un artículo publicado por el National Center for Biotechnology Information en el ‘National Library of Medicine’ el 29 de enero de 2013, se mencionan algunos de los medicamentos que han sido usados para la castración química: dietilestilbestrol, acetato de medroxiprogesterona y acetato de ciproterona.

Como se recuerda, la joven intercambia las ampollas y se puede notar que el muchacho no presenta dificultades para inyectarse el medicamento que la joven colocó.

De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, en un apartado enfocado en el acetato de medroxiprogesterona, se indica que su administración puede ser vía intramuscular, por lo que se deduce que podría ser el químico que Isadora usó.

