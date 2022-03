"Érase una vez.. pero ya no": Sinopsis y datos curiosos | Fuente: Netflix

"Érase una vez... pero ya no" cuenta la historia de dos enamorados separados por el destino, que deben volver a verse para romper un hechizo que pesa sobre su pueblo natal, mientras intercala canciones clásicas del pop español y de Latinoámerica.

"La tragedia los obligó a separarse. Ahora, deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que pesa sobre su pueblo, donde nadie puede enamorarse", dice la sinopsis que se lee en la página oficial de Netflix.

El musical está creado y dirigido por Manolo Caro y está encabezado por el cantante Sebastián Yatra, además de las reconocidas cantantes españolas Nia Correia y Mónica Maranillo. El elenco está integrado por Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, la actriz chilena Daniela Vega y Mariana Treviño, entre otros.

La serie estrenó el 11 de marzo y según Manolo Caro será el 'anti cuento' de hadas. “El anti cuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas, nos adentraremos en una hilarante historia de amor en un lejano reino de España”, dijo.

Además comentó que era divertida, con temas controversiales, actualidad y empoderamiento.

“Cuento que toca temas de actualidad y desmitifica cosas como el príncipe que va a rescatar a la princesa, el hecho de que las princesas necesiten a un hombre para ser felices, el que no quieran tener una profesión, que solamente están esperando el beso de un desconocido… Esta princesa deja entrever que vive su sexualidad, la disfruta y también desmitifica el rollo del héroe gallardo, valiente. Aquí todo el mundo se ríe de él porque es el chico frágil pescador. Cuando dice ‘yo quiero ir a la guerra para ganarme el honor de las reinas’ –que son dos, una pareja lésbica que gobierna en el lugar–, quiere ganarlo yendo a la batalla porque nos dijeron que solo así se ganaba el respeto. Lo lleva a otro lugar y nos pone en otra situación: los héroes ya no son los que pelean contra dragones y monstruos. Son los que sienten, los que cantan, los que se dejan enamorar”, agregó.

