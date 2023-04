The Strays. Ashley Madekwe as Neve in The Strays. Cr. Chris Harris/Netflix © 2023 | Fuente: © 2023 Netflix, Inc. | Fotógrafo: Netflix

En los últimos días, 'Los extraños' ha causado gran revuelo en los usuarios de Netflix. La película no solo destaca por sus escenas de terror psicológico, sino también por basarse en hechos de la vida real.

Martello-White, director de la película, confesó en una entrevista que el filme está basado en hechos reales. "Se trata de una mujer que, esencialmente, negaba el hecho de que tenía dos hijos de color. También tenía dos hijos de piel muy clara, casi blancos, y esta mujer era birracial. Y me impresionaron mucho las complejidades de esa situación, como qué haría que alguien sintiera que tenía que borrar su pasado y negarlo", mencionó la mente detrás del largometraje.

¿Quiénes participan en la película ‘Los extraños’?

La película de trama y terror cuenta con un elenco de lujo. Entre los actores más destacados, se encuentran:

Ashley Madekwe

Ashley Madekwe encarna a Neve Williams, una mujer de color, pero de tez blanca que lucha por ser aceptada dentro de una sociedad cerrada. Madekwe es conocida por participar en proyectos como 'County Lines', 'The Umbrella Academy', 'Salem y Revenge'.



Bukky Bakray

La actriz interpreta a Abigail, uno de los personajes que pone de cabeza la vida de Neve. Bukky Bakray ha participado en producciones de renombre como 'Rocks' y 'You Don’t Know Me'.

Jorden Myrie

Jorden Myrie tiene el papel de Marvin, otro de los personajes que se enfrenta a Neve. Anterioremente, el actor ha estado presente en 'Stephen', 'Screw' y 'Mood'.

Samuel Small

Samuel Small interpreta el personaje de Sebastian, hijo de Neve. Su papel es uno de los más importantes y que más evoluciona en la película, justo después de la llegada de Marvin, quien se convierte en su mejor amigo. El actor es reconocido por su participación en 'Games of Thrones' y 'The Nest'.

Otros de los personajes de esta película son:

Maria Almeida como Mary

Justin Salinger como Ian Williams

Lucy Liemann como Amanda

Tom Andrews como Barry

Rob Jarvis como Robert

Michael Warburton como Kenneth

Alastair Ellery como Keith

Vanessa Bailey como Elle

¿Por dónde ver la película de 'Los extraños'?

La película se puede ver en Netflix desde el 22 de febrero de este año. El filme tiene una duración de 1 hora y 37 minutos.