‘El asesino mediático’: ¿De qué trata, dónde verla y quiénes participan de la serie

'El asesino mediático' se ha convertido en una de las series más aclamadas de los últimos días en Netflix. 'Comparada con 'Saw' y 'El juego del calamar', viene recibiendo comentarios positivos por parte de la crítica. Pero, de qué trata esta producción taiwanesa.

'El asesino mediático', historia

'El asesino mediático' es una serie de Taiwán dirigida por Henri Chang y Chang Jung-Chi. La historia se basa en la persecución del fiscal Wu Kang-ren contra el primer asesino serial de la ciudad de Taipei en los años 90. El homicida manipula a todos y convierte sus delitos en espectáculos.

“Cuando un escalofriante caso de asesinatos en serie se convierte en un furor mediático, un fiscal diligente debe hallar al escurridizo homicida antes de que vuelva a atacar”, se puede leer en la sinopsis de la serie.

¿Quiénes participan en la serie ‘El asesino mediático’?

La serie taiwanesa cuenta con un amplio elenco, en el que se destacan los siguientes artistas:

Chris Wu

El actor, también conocido como Kang Ren Wu, encarna el papel de Guo Xiao Qi, fiscal quien trata de atrapar al asesino. Chris Wu es recordado por participar en 'Light the Night', 'White Ant', 'A Touch of Green', 'Wake Up' y 'The Ghost Bride'.

Ko Chia Yen

La actriz taiwanesa desarrolla el personaje de Hu Yun Hui. Ko Chia Yen ha participado en series como 'Chicas de oficina', 'Marry Me', 'Or Not?', 'La Grande Chaumière Violette' y 'Someday Or One Day'.

Tuo Chung Hua

Este actor le da vida a Lin Shan Yong, el asesino de la serie. Tuo Chung Hua es reconocido por participar en 'Zodiac Killers', 'The Day the Sun Turned Cold', 'The Christ of Nanjing', 'July Rhapsody', 'Island of Fire', 'The Warrior and the Wolf' y 'Plant Goddess'.

Sin embargo, estos no son los únicos actores de la serie. También se encuentran:

Cammy Chiang

Fandy Fan

Jack Yao

Xia Teng Hong

Ruby Lin

Tang Sheng Rong

Deven Ho

¿Dónde ver la serie ‘El asesino mediático’?

La serie 'El asesino mediático' se puede ver en la plataforma streaming Netflix. Fue estrenada el 31 de marzo y cuenta con 10 capítulos.