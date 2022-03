La películas peruana "Hasta que nos volvamos a encontrar" y la temporada 2 de "Bridgerton", son los estrenos más esperados de Netflix para marzo. | Fuente: Composición

Netflix renueva su catálogo con nuevas series, películas, documentales, ficciones infantiles y animes en marzo de 2022.

En este mes, resaltan el estreno de las segundas temporadas de las series 'Bridgerton' y 'El proyecto Adam', esta última es la nueva película de Ryan Reynolds. Entérate en la siguiente nota cuáles son los estrenos de la plataforma de Netflix para marzo 2022.

Estrenos de Netflix para marzo de 2022

Series

1 marzo

Los Guardianes de la Justicia

2 marzo

Ritmo salvaje

3 marzo

Medianoche en el Pera Palace

He-Man y los Masters del Universo, temporada 2

4 marzo

Mentiras

¿Sabes quién?

Más madera

8 marzo

Guía astrológica para corazones rotos, temporada 2

Patatín y patatón, temporada 3

9 marzo

The Last Kingdom, temporada 5

Queen of the South, temporada 5

10 marzo

El amor, la vida y un montón de cosas más

Kotaro vive solo

11 marzo

Érase una vez… pero ya no

15 marzo

Zenko: La brigada del bien (infantil)

16 marzo

Dale gas

17 marzo

Tierra natal

18 marzo

Monstruos de Cracovia

Humoristas en París

Recursos humanos

Top Boy, temporada 2

Eternamente confusos y deseosos de amor

25 marzo

Los Bridgerton, temporada 2

Transformers: BotsBots (infantil)

Super PupZ

Películas

1 marzo

Street Dance (Step Up 2 – The Streets)

2 marzo

Perdidos en el ártico

Piratas – El último tesoro de la corona

3 marzo

Fin de semana en Croacia

American Girl

4 marzo

La infeliz

5 marzo

Nine Men

The Man in the Sky

Pink String and Sealing Wax

Cada minuto cuenta

Les poneyttes

Las voluntarias

Hoffman

The Magic Box

The Lady with a Lamp

Maytime in Mayfair

Nowhere to go

Inquietudes

Chain of Events

Réveillon chez Bob

The Flying Scotsman

Los excursionistas

Yo fui el doble de Montgomery

Pool of London

La chica de los cien millones

El testamento del Doctor Cordelier

Keep your seats, please

Poussiére D’Ange

Atraco sorprendente

El vuelo del Sphinx

Tour Depend des Filles

Malevil

8 marzo

El deseo en mí

9 marzo

Una sombra en mi ojo

11 marzo

El Proyecto Adam

La mirada invisible

12 marzo

Docteur Petiot

Gigantes de plata

Persecución

Max & Jeremy

14 marzo

Nekrotronic

15 marzo

Marilyn tiene los ojos negros

Hover

Adam by Eve

16 marzo

Hoy se Arregla el Mundo

17 marzo

El rescate de Ruby

18 marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar

Golpe de suerte

Cangrejo Negro

19 marzo

Midsommar: El terror no espera la noche

Veinticinco, veintiuno

24 marzo

Efímera como la flor de cerezo

30 marzo

Granizo

Documentales

1 marzo

El peor compañero de piso imaginable

3 marzo

El paraíso que sobrevive: un legado familiar

Whindersson Nunes: É de mim mesmo

Negocio familiar, viviendas de lujo, temporada 2

4 marzo

El hilo imperceptible

8 marzo

Llorar, reír, ganar

Taylor Tomlinson: Look At You

9 marzo

Los diarios de Andy Warhol

Queer Eye Alemania

11 marzo

La vida después de la muerte

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix, temporada 4

16 marzo

Bad Vegan

3 toneladas: Atraco al banco central de Brasil

18 marzo

Jóvenes, famosos y africanos

Alessandro Cattelan: Una pregunta muy simple

22 marzo

Los principios del placer

29 marzo

Johnny Halliday





