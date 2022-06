Joseph Quinn interpreta a Eddie Munson, en la cuarta temporada de "Stranger Things", que llega a su final este 1 de julio. | Fuente: Netflix

A pesar de ser nuevo en el mundo de “Stranger Things”, el metalero fanático de Calabozos y Dragones Eddie Munson ha sido el personaje revelación de la cuarta temporada. Joseph Quinn, el actor que lo interpreta, dio una reciente entrevista a The Guardian, donde habló sobre lo que todos quieren saber: ¿cómo será el final de la temporada?

Este actor británico, de 28 años, contó que consiguió el papel del Eddie Munson al enviar, a manera de audición, un video donde interpreta la escena que, posteriormente, marcaría su aparición “triunfal” en el comedor de la escuela, haciendo un gran alboroto.

Sobre grabar “Stranger Things” en pandemia

La cuarta temporada de “Stranger Things” se comenzó a grabar poco antes del inicio de la pandemia, por lo que se vio inmediatamente interrumpida. Joseph Quinn contó que el hecho de no poder volver al Reino Unido lo marcó profundamente, pero también lo unió más al elenco que acababa de conocer.

“La serie representa mi pandemia. Al final de mi primer día de filmación en Atlanta, nos encerramos. Me fui a casa y perdí la cabeza como todos los demás. Cuando regresé, fue una experiencia completamente diferente porque no podía volver a casa [al Reino Unido], así que me hice muy cercano al elenco. Eso es lo mejor de este negocio”, expresó Joseph Quinn.

El final de la cuarta temporada de “Stranger Things”

Joseph Quinn fue consultado sobre el final de la cuarta temporada de “Stranger Things”, que se estrena el 2 de julio, y si bien no entró en detalles, sí dijo lo que todos quieren saber: que habrá mucha sangre.

“El caso es que tienen a mi familia atada en algún lado y si spoileo algo, no los volveré a ver”, bromeó Joseph Quinn, quien luego continuó más en serio:

“Puedo decir que hay una escena de guitarras, y que la escala y la ambición son asombrosas. Todas las semillas que se han plantado dan fruto y es solo una carnicería. Sabes que el final dura dos horas y media, ¿verdad? Terminar con este monstruo, el episodio de largometraje es tan audaz”, reveló el actor que da vida a Eddie Munson, quien también “advirtió” que se pondrá furioso si no está en la quinta temporada.

Joseph Quinn también broméo al decir que el 99.7% de su personaje es la peluca que lleva. También afirmó sentirse asombrado por cómo esta nueva temporada ha calado en la gente, pues ha visto a muchas personas escuchando “Running up that Hill”, de Kate Bush, y o con polos de su club de Calabozos y Dragones.

