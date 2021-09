RPP Noticias conversó con Enrique Arce, 'Arturito' de "La casa de papel", sobre el desarrollo de su personaje en este tramo final de la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

Este viernes 3 septiembre se estrenó a nivel mundial la primera parte de la temporada 5 de “La casa de papel”, la serie española más exitosa de la plataforma de streaming Netflix. Una quinta temporada que marcará el final de la historia de El Profesor y la Banda en su último atraco al Banco de España. Una historia que tendrá su desenlace el próximo 3 de diciembre, con el estreno de la segunda parte de la quinta temporada.

RPP Noticias conversó con Enrique Arce, actor que da vida a Arturo Román- o Arturito como es nombrado por Denver en la serie- sobre el desarrollo de su personaje a lo largo de las temporadas y si teme que lo encasillen en personajes similares para futuros proyectos.

“Hay una línea, en el personaje de Arturo, que está muy clara desde el principio, que yo tuve la esperanza, en algún momento, de que pudiera evolucionar hacia otra cosa, pero al final estoy muy contento. Como se dice aquí en España: ‘Genio y figura hasta la sepultura’. Me ha permitido conocer al personaje, disfrutar al personaje, divertirme con el personaje.

Yo siempre mido mi trabajo, si es bueno o malo, en función de lo que me haya divertido o lo haya sufrido. En las producciones donde la he sufrido sé que ha sido malo, en las que me he divertido sé que el trabajo está bien hecho. Entonces, con esta me he divertido mucho”, comenta Arce, quien también ha sido parte de importantes proyectos como “Inés del alma mía”, serie estrenada en 2020 vía Amazon Prime Video.

Para el actor, interpretar a Arturito, papel en el que trabajó desde 2017, “más allá de lo que genere en el espectador a nivel negativo, como emociones viscerales de odio, yo me la he pasado muy bien y para mí he cumplido con lo que el personaje requería y ojalá tuviera una larga vida, desafortunadamente ha llegado el final (de la serie), pero la verdad es que me alejo de Arturo, queriendo mucho a Arturo”.

ENRIQUE DESPUÉS DE “LA CASA DE PAPEL”

El interpretar a un personaje durante muchos años, más en una serie que ha sido exitosa a nivel internacional, puede hacer que sus actores se vean encasillados a papeles similares. Para Enrique Arce, darle vida a Arturo en la serie de Netflix lo ha llevado a recibir ofertas de otros personajes con la misma ‘vibra’ que el de “La casa de papel”.

“Yo creo que Arturo es un personaje que por las características del personaje marca muchísimo, es muy cliché. Sí he recibido ofertas de ‘Arturitos’ que además eran sobredimensionados. Recuerdo una película en Valencia, que me ofrecieron, en la que tenía que disparar a una niña de 6 años y ahí dije basta, hay un nivel de odio que puedes generar en el mundo, ya no más”, resaltó.

Para Enrique su futuro tras el fin de “La casa de papel”, lo lleva a intentar “reorganizar mi vida y mi carrera alrededor de proyectos en los que pueda crecer, no por la necesidad de trabajar y de ‘engordar’ mi cuenta bancaria, sino para ‘he hecho Arturo, está bien hecho’, pero quiero descansar de ese tipo de trabajo y quiero hacer otros trabajos”.

“Seguramente si hubiese hecho un bueno buenísimo, me pasaría lo contrario, me apetecería hacer de un villano. Yo creo que las carreras de los actores, sobretodo cuando tienes personajes que han marcado tanto a nivel internacional, está más en lo que le dices que no que a lo que le dices que sí. Y eso es muy importante y es algo a valorar, hay que tener paciencia y ver que el proyecto bueno llegará cuando esta vorágine de la casa de papel, que también tiene su tiempo, se vaya diluyendo un poco más”, mencionó.

RPP Noticias conversó con Enrique Arce y Hovik Keuchkerian, quienes interpretan a Arturito y Bogotá en "La casa de papel" sobre el final de la serie de Netflix y el desarrollo de sus personajes, antes de decir adiós a la ficción española. | Fuente: RPP Noticias/ Netflix

EL EMOTIVO MOMENTO DE “ARTURITO” Y “BOGOTA”

Durante la entrevista, vía zoom desde España, Hovik Keuchkerian acompañaba a Enrique Arce. En la última pregunta, relacionada a los papeles que podrían encasillar a un actor, Hovik y Enrique vivieron un emotivo momento que llevó al actor de ‘Arturito’ a emocionarse.

“Yo tengo una visión muy personal de este trabajo del actor, lo digo con toda la humildad del mundo. Yo si tuviera un proyecto, después de ver lo que Enrique ha hecho con Arturo, me iría precisamente a la contra. Llamaría a mi director de casting y le diría que vaya a por Enrique Arce darle un personaje que, da la casualidad, está en las antípodas de ‘Arturito’”, comenzó diciendo Hovik.

Luego contó que durante los dos años que trabaja ya en la serie de Netflix, esta era la primera vez que compartía con Arce, más allá de los 15 minutos que habrían conversado durante todo el tiempo en el que compartieron elenco.

“Yo no conocía a Enrique Arce, lo conocía de habernos cruzado, haber charlado en estos meses o en estos dos años y pico, porque no coincidimos en la temporalidad ni en el lugar en la serie porque no estamos juntos nunca. […] Yo realmente estoy conociendo a Enrique Arce hoy y me lo estoy pasando maravillosamente bien y me pareces un crack. Yo lo estoy descubriendo hoy a Enrique, a Arturo lo conozco de la serie, pero yo hoy estoy siendo consciente del trabajazo que este tipo se ha hecho porque es que dónde está Arturo y dónde está este tipo, es alma, entonces el trabajo está. Yo si tuviera un proyecto en mis manos, digo tráeme a Enrique Arce”, dijo Hovik sellando el halago con un abrazo a Arce, visiblemente emocionado.

HOVIK KEUCHKERIAN NO SE DESPIDE DE "BOGOTÁ"

Para Hovik, actor que da vida al meditativo 'Bogotá' en la serie de Netflix, resalta que su personaje, a diferencia del interpretado por Enrique Arce, es muy similar a él en la vida real.

"En mi caso estaba muy claro por dónde tenía que ir Bogotá, que en muy resumido y Jesús Colmenar estaba completamente de acuerdo, en una conversación que tuvimos muy potente, le digo: tío, si no te importa, Bogotá no grita. Le dije, yo he visto la serie y aquí grita todo el mundo, todo el mundo está muy arriba siempre y yo digo Bogotá no grita, no va a gritar, es un tipo tranquilo, calmado, un tipo que sabe lo que está haciendo, un profesional, es el mejor tipo en el mundo sobre eso que sabe, que es soldar bajo el agua. Y dijo Jesús, me mola. Entonces, los cuatro pilares sobre los que suelo soportar mi trabajo, los cuatro en el caso de Bogotá, que es el cachito para lo que está contratado es tal y yo estoy encantado", agregó.

Para él, "Bogotá si que está cerca de Hovik, entonces yo no me voy a despedir de él porque lo tengo cuando me pego una ducha y me veo en el espejo".

Regresar al rodaje, en medio de una pandemia a causa de la COVID-19, fue todo un reto para el elenco de "La casa de papel".

"El reto era, básicamente, saltar a piscina. Creo que todos teníamos la duda de si íbamos a arrancar en las fechas que supuestamente íbamos a arrancar y creo que todos hemos estado, durante todo el tiempo de rodaje, cruzando los dedos para que, si hubiesen contagios, no pasara de ahí, de un simple contagio, y que la persona afectada no se pusiera mal y que eso no se convierta en una mini pandemia dentro de la serie, para poder seguir trabajando, seguir sacando el trabajo. Yo creo que ese ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado, igualmente, en otros sectores, en cualquier parte del mundo. Pero, en este caso, con la expectación que había llegar a buen puerto y terminar en fechas", finalizó.





















