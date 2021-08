Netflix estrenará la temporada 5 de "La casa de papel". | Fuente: Netflix

“La casa de papel” llegará a su final este 2021 con el estreno de la temporada 5. Con la suma de nuevos personajes y el regreso de rostros conocidos, la historia continuará en una última entrega para Netflix. ¿Cuándo y a qué hora se pondrán ver los nuevos episodios en la plataforma? Te lo contamos aquí.

Fecha de estreno de “La casa de papel 5”

La quinta temporada de “La casa de papel” se estrenará el 3 de septiembre en Netflix, aunque esta vez, la tanda de episodios se dividirá en dos volúmenes. La primera mitad llegará el próximo mes, mientras que la siguiente podrá verse desde el 3 de diciembre en el servicio streaming.

¿A qué hora estrena “La casa de papel 5”?

Conoce aquí desde qué hora podrás ver “La casa de papel 5” según tu país:

Perú 2:00 a.m.

México 2:00 a.m.

Colombia 2:00 a.m.

Panamá 2:00 a.m.

Ecuador 2:00 a.m.

Chile 3:00 a.m.

Paraguay 3:00 a.m.

Venezuela 3:00 a.m.

Bolivia 3:00 a.m.

Argentina 4:00 a.m.

Brasil 4:00 a.m.

Uruguay 4:00 a.m.

Sinopsis de “La casa de papel 5”

La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar.

Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra.

Elenco de “La casa de papel”

El elenco de “La casa de papel” está conformado por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga, Mario de la Rosa, entre otros.

Mira aquí el tráiler de la temporada 5 de “La casa de papel”

Netflix estrenó el tráiler de la primera mitad de la temporada 5 de “La casa de papel”. Al inicio del adelanto vemos a la inspectora Sierra (Najwa Nimri) llegar a la guarida de 'El Profesor' (Álvaro Morte), poniendo en jaque a la Resistencia y los planes para el nuevo atraco. “100 horas que parecen 100 años”, así describe Tokio (Úrsula Corberó) el volumen 1 de la serie.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.