Los capítulos finales de “La casa de papel” que darán cierre a las cinco temporadas de la serie de Netflix. El actor Pedro Alonso, quien dio vida a Berlín durante la saga creada por Alex Pina, contó que esta última entrega es “el armagedón, la batalla final”.

“La batalla de todas las batallas. Algo de esto, por la parte de la acción, en términos de género, pero también por la parte del corazón, yo creo. Creo que hay una línea por ahí que le da sentido a toda la saga, si se puede decir así, a todas las temporadas. Como que hace ¡clack! y todo se alinea. Sí tiene sentido, y confío en que lo tenga, creo que tiene algo muy emocionante y muy muy muy poderoso en lo visual”, comentó.

Pedro Alonso resaltó que durante el rodaje de estos últimos episodios, “pensé varias veces durante el desarrollo de este proyecto que no se podía ir ahí, a más potencia. ¡Pues esto no ha parado! Yo creo que se ha roto el marcador”.

“Yo no estoy en toda la parte donde está La Banda... que es una especie de espina que tengo ahí, porque les echo de menos... y ellos han vivido la Guerra Mundial, han hecho una especie de epopeya bélica, y paralelamente yo estaba de viaje por el norte de Europa y dándome paseos en lancha por los ríos. Me consta que ha sido un nivel de intensidad bestial y que la gente ha estado al borde del colapso físico, psicológico y emocional en el último tramo... un esfuerzo muy, muy, muy grande. Con muchísimas líneas de fuerza, ¿no? Muchas líneas de fuerza, muchos personajes, mucha ambición en términos de puesta en escena y de factura... una locura. Bueno, espero que la gente lo disfrute, porque el salto ha sido descomunal”, agregó.

“BERLÍN FUE UN REGALO”

Pedro Alonso resaltó que personalmente, “sin duda un regalo, pienso también en mi personaje. Es mucha energía, mucho tiempo, muchas secuencias, mucha búsqueda, a mí me gusta ahí... cocinar y cocinar para intentar sacarle capas al personaje”.

“Mi personaje tuvo una vertiente, luego -cuando se suponía que estaba ya muerto y se decidió continuar con la serie- como yo estaba muerto tuvimos que habilitar como otra cara del personaje y ahora en la última temporada, de alguna forma, vemos cómo da una vuelta todo eso hasta que... ¡crunch!... la información de un lado y de otro lado, o de una cara y otra cara de la luna como que han pillado sentido, ¿no? Me consta que los guionistas han hecho un esfuerzo descomunal porque la cronología de todo lo que había aquí -antes, durante, después- cuadrase. Pura ingeniería”, mencionó.



Para Pedro Alonso, Berlín ha sido como un viaje delirante que, por la tesitura del personaje, “a mí me ha permitido atreverme a hacer cosas muy locas: pisar tabúes, jugar con lo prohibido, respirar con unos ritmos que en la vida normalmente no se suelen permitir…”.

“Es un personaje con mucho humor... […] Ha tenido sus momentos de dificultad también, porque uno no está preparado para que le venga algo como esto, pero lo tomo como un puro aprendizaje. O sea, que sí, muy agradecido”, finalizó.



