El egiptólogo Zahi Hawass aseguró no tener nada en contra la actriz Adele James ni con los afrodescendientes, pero es necesario contar la verdad. | Fuente: Netflix

Netflix está en el ojo de la tormenta tras el próximo lanzamiento de un docuserie llamado “La reina Cleopatra”. Este especial forma parte de la serie “Reinas de África” y, aparte de ser producido por Jada Pinkett-Smith, también narra las historias.

No obstante, ha recibido un sinfín de críticas, ya que la actriz que interpreta a la última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, Adele James, es afrodescendiente y, por ello, ha venido cargada de polémica.

Esta representación de Cleopatra no ha sido bien vista por los egipcios ni egiptólogos. “Es que Cleopatra no es negra. Jada, esposa de Will Smith, parece desconocer por completo la historia de Egipto, porque Cleopatra no era negra sino de origen macedonio”, dijo Zahi Hawass, famoso egiptólogo.

“Si observas las estatuas de Cleopatra o las monedas que llevan su rostro e incluso su escena en el templo de Dendera en el sur, ninguna contiene rasgos africanos. No sé realmente por qué están intentando hacer esto. Creo que, haciendo esto, los afroamericanos y los hispanos tratan de demostrar que el origen de la civilización del antiguo Egipto era africano y eso no es cierto”, agregó.

Estos comentarios han salpicado a Adele James, protagonista de “La reina Cleopatra”, quien respondió con un “Si no te gusta el reparto, no lo veas”.

Egiptólogo le responde a Netflix

Por otro lado, desde la plataforma de Netflix intentaron justificar la representación de Cleopatra como afrodescendiente y fue Sally Ann Ashton, experta entrevistada en la serie, quien dio su punto de vista:

“Dado que Cleopatra se representa a sí mimas como egipcia, parece extraño insistir en describirla como completamente europea. Cleopatra gobernó en Egipto mucho tiempo antes de los asentamientos árabes en el norte de África. Si el lado maternal de su familia eran mujeres indígenas, estas habrían sido africanas y esto debe ser reflejado en las representaciones contemporáneas de Cleopatra”.

Tras esta excusa, el egiptólogo Zahi Hawass no se mostró de acuerdo y descargó contra el streaming:

“Está completamente equivocada. No deja de ser un mito decir que los antiguos egipcios eran negros. No estoy en contra de los negros. Muchos de mis amigos lo son, pero estoy tratando de decir la verdad como egiptólogo que soy. Y Cleopatra no era negra”, finalizó.

