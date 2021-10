Diego Boneta interpretará la faceta más adulta de Luis Miguel en la serie biográfica del 'Sol de México'. | Fuente: Netflix

“Luis Miguel, la serie” estrena el primer episodio de su temporada 3 este jueves 28 de octubre en Netflix. De vuelta en el rol principal, Diego Boneta habló acerca de su compleja caracterización para dar vida al ‘Sol de México’ en su etapa más adulta, debido a que la serie abordará la época más cercana a la actualidad.

“Lo más difícil fue salir de Luis Miguel a los 50 años, la caracterización es una locura y son seis horas diarias de aplicación y todo”, confesó a Milenio el actor mexicano, quien ha dado vida a vida a 'Luismi' desde la primera temporada de la producción biográfica de Netflix. Sin embargo, no solo esa es la parte más dura, sino también la preparación para el personaje.

“No nada más es la caracterización, sí hay un trabajo actoral, psicológico, emocional de ponerte en esas situaciones o imaginarte estar en esas situaciones y es el Luis Miguel más oscuro y en su punto más bajo que hemos visto en todas las temporadas. Es lo más difícil que he hecho actoralmente, por mucho”, agregó Diego Boneta.



Diego Boneta y el reto de dar vida a Luis Miguel en sus 50 años: "Fue lo más difícil". | Fuente: Netflix

El punto más bajo de Luis Miguel

Desde el 2018, Diego Boneta es el rostro televisivo de Luis Miguel ante el éxito que obtuvo “Luis Miguel, la serie” en Latinoamérica. Para el intérprete de 30 años, es una “gratitud enorme” haber podido protagonizar la ficción, la cual destaca es mucho más humana de todo lo que se ha visto acerca del cantante.

“El chiste de las temporadas y de los personajes era mostrar lo que la gente no ha visto, lo que no está en YouTube, lo que no está en el escenario, eso es lo que humaniza a estos personajes. Después de estas tres temporadas me siento con esta gratitud enorme”, indicó en esa misma entrevista.

Asimismo, añade que lo más interesante de esta exitosa biopic de Netflix será ver “el punto más bajo en su carrera y el punto más alto, eso es lo que a mí más me gusta”, sostuvo Diego Boneta. El primer episodio de la tercera temporada llegará este jueves 28 de octubre a las 6:00 p.m. en la plataforma digital.



