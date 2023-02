La segunda temporada de “Mindhunter”, que consistió en ocho episodios, se estrenó en agosto del 2019. | Fuente: Netflix

La segunda parte de ‘Mindhunter’ llegó a su fin hace tres años y muchos de sus fanáticos se han quedado con ganas de ver una tercera temporada. Los rumores de que no haya una renovación han sido muchas: han ido desde "nos tomamos un descanso”, pasando por “los actores tienen otros proyectos” hasta “Netflix no quiere”.

Sin embargo, para despejar todos estos dichos, David Fincher, el director de la serie, reveló la razón por la que no habrá una continuación.

“Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas, pero es una serie especialmente cara y, a ojos de negros, no hemos atraído a suficiente audiencia como para justificar esa inversión. No culpo a Netflix. Corren sus riesgos cuando lanzan una serie”, dijo para Le Journal du Dimanche.

La segunda temporada de ‘Mindhunter’, que consistió en ocho episodios y se estrenó en agosto del 2019, centró uno de sus principales arcos en los asesinatos de los niños de Atlanta entre 1979 y 1981. La serie policial se enfoca en los agentes Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany), del equipo del FBI que estudia a asesinos en serie.

David Fincher y Netflix se vuelven a unir con "The Killer"

David Fincher y Netflix volverán a unir sus pasos tras "Mank" (2020) con la adaptación de la novela gráfica "The Killer", que ahondará en la crisis psicológica por la que pasa un sicario. Él dirigirá esta película basada en la obra de Matz y Luc Jacamon.

Michael Fassbender aparece en las apuestas para protagonizar esta cinta y ya está en conversaciones para incorporarse al proyecto, pero por ahora no se ha confirmado que sea el actor que liderará "The Killer".

Otro punto muy interesante de este proyecto de Fincher es que aquí colaborará con Andrew Kevin Walker, el guionista detrás de "Se7en" (1995) y que también colaboró con el director (sin crédito) en otras películas como "The Game" (1997) y "Fight Club" (1999).

Nominado al Oscar a la mejor dirección por "The Curious Case of Benjamin Button" (2008) y "The Social Network" (2010), la filmografía de David Fincher, uno de los cineastas más reconocidos del panorama contemporáneo, incluye también otras joyas como "Zodiac" (2007).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.