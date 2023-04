Joaquín (Juan Manuel Bernal), Andrés (Osvaldo Benavides) y Ana María (Irene Azuela) son los hermanos Carranza en 'Monarca'. | Fuente: Netflix

A pesar de que la segunda parte de Monarca se estrenó en el 2021, muchos seguidores de la serie mexicana esperan que Netflix reconsidere su decisión de cancelarla para que tenga una tercera temporada ya que, el último capítulo, dejó con más preguntas que respuestas.

Si bien los actores estaban ansiosos por el guion, Juan Manuel Bernal, quien le da vida a Joaquín Carranza, contó la verdad sobre por qué la plataforma no quiso seguir con la historia a pesar de que atrapó al público.

"Nos hubiera encantado ponerle un final, poder cerrar, pero al final ellos son los dueños el balón y son quienes toman la última decisión, pero sí cayó como balde de agua fría en el sentido de que uno pretende terminar bien su trabajo y también sorprende porque es como cuando sacas excelente en la escuela, pero al final te reprueban", dijo para Grupo Fórmula.

"Todo esto vino a partir de que Osvaldo Benavides -su hermano en la serie- puso en sus redes, fue como una especie de presión, para saber qué pasaría, ya fue, la plataforma que respondió. Así me enteré y me habló mi director Fernando a decirme eso, lo que estaba pasando. Qué lástima que no tengamos un final”, agregó el actor.

Esta sorpresiva cancelación de Monarca cayó como un balde de agua fría para todos, por ello, optaron por seguir con otros proyectos.

"Conforme fue pasando el tiempo y vi que iban confirmando otras series, pero no la nuestra, algo me dijo que no estaba tan errada mi intuición, porque empezaron a buscarme de otros proyectos, pero uno piensa, '¿qué hago? ¿los tomo o espero?', el colmillo después de tantas veces que hemos pasado por esto, afortunadamente escuché a mi intuición", concluyó Juan Manuel Bernal.

¿De qué trata 'Monarca'?

La actriz mexicana Salma Hayek quiso retratar un México moderno, sofisticado, político, corporativo y de mujeres empoderadas en Monarca, la serie que produjo para la plataforma de streaming Netflix.

Hayek dijo que, a diferencia de hace unos años, cuando intentó arrancar otras producciones en el país pero enfrentó situaciones "machistas", esta vez encontró un México "avanzado", "competitivo" y "abierto" al talento femenino.

"Quería que las mujeres recordaran que lo podemos hacer absolutamente todo", dijo la actriz durante la presentación en Ciudad de México de 'Monarca', que estrenó en la plataforma el 13 de septiembre de 2020.

La también empresaria de 53 años contó que originalmente Monarca se vendería a una importante cadena de televisión en Estados Unidos, pero que al trabajar con Netflix pudo enfocar la historia en México y resaltar la belleza de Tequila, en el estado de Jalisco (oeste) y cuna de la reconocida bebida.

Protagonizada por la actriz mexicana Irene Azuela, la trama aborda la historia de Ana María, una periodista que abandona su natal México para hacer vida en Estados Unidos. Pero regresa al país acatando las órdenes de su padre, un poderoso empresario tequilero.

