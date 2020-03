"Crash landing on you" e "Itaewon Class", son dos de los dramas coreanos favoritos por los usuarios de Netflix. | Fuente: Captura de pantalla

Netflix se ha convertido en la salvación de muchas personas en tiempos de cuarentena ya que al tener tanto contenido en su parrilla, hace que tengamos varias opciones por escoger.

Sin embargo, para los amantes de los doramas coreanos, existen más de 50 series en la plataforma pero hay cinco producciones que son bastante populares y son imperdibles.

MY FIRST FIRST LOVE

Este drama romántico trata de la historia de unos jóvenes que son amigos, sin embargo, todo se complica cuando él comienza a enamorarse de ella. Este drama romántico toca temas de amor, juventud y amistad. Cuanta con dos temporadas y cada es de ocho capítulos.

MY HOLO LOVE

La señorita Han So Yeon, es una joven que sufre de ceguera y conoce a Holo, un personaje que tiene inteligencia artificial, que además, tiene la apariencia de Go Nan Do, su creador. Él se enamora de Han So pero su personalidad complicada es un tema difícil por lo que teme acercarse a ella. Solo tiene una temporada de 12 capítulos.

CRASH LANDING ON YOU

Desde el primer capítulo, la historia de Se Ri, una empresaria surcoreana que por un accidente llega a Corea del Norte, te atrapará. Al llegar a ese país que su sistema de gobernación es totalmente radical, sin embargo, es rescatada por Jung Hyuk, un oficial ejército. Solo tiene una temporada de 16 capítulos.

LOVE ALARM

Una persona lanza una aplicación llamada “Love alarm” donde indicará si la persona que está a unos 10 metros tuyo tiene sentimientos por ti. Esta app empieza a afectar a quienes la usan ya que no pueden encontrar de forma natural a su “pareja ideal”. Su primera temporada tiene 8 capítulos y la segunda saldrá a mediados de este año.

ITAEWON CLASS

Este es uno de los doramas favoritos en la plataforma de Netlix. Narra la historia de un hijo cuyo padre, empresario de una cadena de restaurantes, muere y deberá asumir diversos retos para sacar a flote su propio negocio de comida. La primera temporada tiene 16 capítulos y el último se estrenó el 22 de marzo de este año.