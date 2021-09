Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds protagonizan "Red Notice". | Fuente: Netflix

A comienzos de septiembre, Netflix compartió el primer teaser de “Red Notice” (“Alerta Roja”), protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. En la apertura de TUDUM, emitido gratuitamente por YouTube, se mostró un nuevo adelanto del próximo thriller de acción.

La historia nos llevará hacia un contexto donde una notificación roja emitida por la Interpol es una alerta a nivel global para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un audaz atraco reúne al mejor perfilador del FBI (Johnson) y a dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no hay forma de saber qué podría pasar.

“Alerta Roja”, escrita y dirigida Rawson Marshall Thurber, por estrena globalmente en Netflix el próximo 12 de noviembre. Las reconocidas estrellas Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds componen el elenco principal de la cinta.

Sinopsis de 'Red Notice' en Netflix

Cuando la Interpol emite una notificación roja — la orden del más alto nivel para encontrar y capturar a los más buscados del mundo — John Hartley (Dwayne Johnson), el mejor perfilador del FBI, se pone en marcha.

Esta persecución global lo lleva justo al centro de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con Nolan Booth (Ryan Reynolds), el mejor ladrón de arte del mundo, para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo: “The Bishop” (Gal Gadot). La riesgosa aventura lleva a este trío en una aventura por todo el planeta, desde una pista de baile o una prisión aislada, hasta el corazón de la jungla... aunque lo peor para todos, será que siempre estarán juntos.

A este elenco estelar se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous. Escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) y producida por Hiram Garcia, Dwayne Johnson y Dany Garcia de Seven Bucks Productions, y las casas productoras Flynn Picture Co. de Beau Flynn y Bad Version, Inc. de Rawson Marshall Thurber, Red Notice es una competencia alrededor del mundo, al puro estilo gato-y- ratón (¡y otro gato!).

Mira el nuevo adelanto exclusivo de 'Red Notice':

