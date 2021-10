Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds protagonizan la película "Alerta roja". | Fuente: Netflix

“Alerta roja” ya tiene tráiler oficial. Previo a su estreno en salas de cines y en Netflix, la plataforma digital lanzó un revelador adelanto de lo que será la película de suspenso y comedia con Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. ¿Qué les espera a los actores en esta nueva aventura?

La historia nos llevará hacia un contexto donde una notificación roja emitida por la Interpol es una alerta a nivel global para encontrar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un audaz atraco reúne al mejor perfilador del FBI (Johnson) y a dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no hay forma de saber qué podría pasar.

Escrita y dirigida Rawson Marshall Thurber, la cinta se estrenará en Netflix el próximo 12 de noviembre y llegará a los cines el jueves 4, unos días antes de su lanzamiento digital. Las reconocidas estrellas Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds componen el elenco principal de la producción.

"Alerta Roja": Mira el tráiler oficial de la nueva película con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. | Fuente: Netflix

Sinopsis de 'Alerta roja' en Netflix

Cuando la Interpol emite una notificación roja — la orden del más alto nivel para encontrar y capturar a los más buscados del mundo — John Hartley (Dwayne Johnson), el mejor perfilador del FBI, se pone en marcha.

Esta persecución global lo lleva justo al centro de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con Nolan Booth (Ryan Reynolds), el mejor ladrón de arte del mundo, para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo: “The Bishop” (Gal Gadot). La riesgosa aventura lleva a este trío en una aventura por todo el planeta, desde una pista de baile o una prisión aislada, hasta el corazón de la jungla... aunque lo peor para todos, será que siempre estarán juntos.

A este elenco estelar se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous. Escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) y producida por Hiram Garcia, Dwayne Johnson y Dany Garcia de Seven Bucks Productions, y las casas productoras Flynn Picture Co. de Beau Flynn y Bad Version, Inc. de Rawson Marshall Thurber, Red Notice es una competencia alrededor del mundo, al puro estilo gato-y- ratón (¡y otro gato!).

Mira el tráiler oficial de 'Alerta roja':

