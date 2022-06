Cooper, Bronwyn, Addy y Nate, se convierten en sospechosos de asesinato de su compañero Simon en "Alguien está mintiendo". | Fuente: Netflix

La serie adolescente “Alguien está mintiendo” fue una de las más vistas de Netflix cuando se estrenó a inicios de este año y su primera temporada dejó con más preguntas que respuestas.

La primera parte, antes de estrenarse en la plataforma, estuvo en línea en Peacock por lo que por lo que se anunció que la temporada 2 ya está en realización, pero aún no llegará al servicio de streaming.

“Estamos muy contentos con la recepción de la temporada 1, y estamos más que felices de poder continuar nuestra historia en la temporada 2. No podemos esperar para traer más misterio a los pasillos de Bayview High”, dijo Erica Saleh, quien será la showrunner de “Alguien está mintiendo”.

Después de la primera transmisión en Peacock en octubre pasado, Netflix decidió tomar la antorcha obteniendo los derechos de transmisión para la serie de adolescentes por lo que se espera la fecha de estreno en la plataforma ya que el servicio mencionado lo está trabajando.

¿De qué trata la serie "Alguien está mintiendo" de Netflix?

La serie "Alguien está mintiendo", o "One of Us Is Lying" por su nombre en inglés, es una serie original de Peacock dirigida por Jennifer Morrison que está basada en la novela juvenil homónima de Karen M. McManus publicada en 2017 y actualmente se encuentra entre las tendencias de Netflix..

Esta producción de intriga, drama y crimen cuenta con las actuaciones de Barrett Carnahan, Annalisa Cochrane, Melissa Collazo, Jessica McLeod, Marianly Tejada, Chibuikem Uche y Cooper van Grootel y su sinopsis oficial indica: “Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio -y los secretos- los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio".

"Todo el mundo es sospechoso y todo el mundo tiene algo que ocultar. Simon Kelleger es el chico que muere en esa habitación, el mismo que a través de una aplicación se dedica a contar los secretos más íntimos de sus compañeros de clase. ¿Alguno de ellos decidió matarle para que no los contase más?", finaliza la sinopsis.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.