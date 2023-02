Conoce las series, películas, documentales y más, que se estrenan en el mes de marzo de este año. | Fuente: Composición

En marzo, Netflix continúa renovando su catálogo. El gigante del 'streaming' anunció el estreno de diversas producciones que van desde series hasta películas, resaltando documentales, ficciones infantiles y animes.

Así, en el tercer mes del año, la plataforma trae títulos como la parte 2 de la cuarta temporada de 'You', la esperada serie protagonizada por Penn Badgley que trae el regreso de Victoria Pedretti como Love Quinn. Además también está 'Next in Fashion 2' que contará con la participación de Gigi Hadid; 'El código Da Vinci' y muchos más.

A continuación, te presentamos la lista de estrenos que se sumarán al contenido que ofrecerá Netflix para marzo de 2023.

Estrenos de Netflix para marzo 2023

SERIES

1 de marzo

El maestro y la música azul

2 de marzo

Sexo/Vida: Temporada 2

3 de marzo

Next in Fashion: Temporada 2

9 de marzo

You: Temporada 4 (Parte 2)

10 de marzo

La gloria: Parte 2

Supervivencia en equipo

15 de marzo

La ley de la selva

16 de marzo

Sombra y hueso: Temporada 2

17 de marzo

Hasta el cielo: La serie

22 de marzo

El Reino: Temporada 2

30 de marzo

Inestable

PELÍCULAS

1 de marzo

El código Da Vinci

3 de marzo

Eres tú

8 de marzo

Muy lejos

10 de marzo

Luther: Cae la noche

¿Encontró lo que buscaba?

17 de marzo

La elefanta del mago

El rey de las sombras

31 de marzo

Misterio a la vista

Boksoon debe morir

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

4 de marzo

Chris Rock: Selective Outrage

8 de marzo

MH370: The Plane That Disappeared

10 de marzo

Yoga con Xochilt: Volumen 1

Fire & Flow: Volumen 1

11 de marzo

Fitness para corredores: Volumen 1

15 de marzo

El clímax del millón: La historia de Pornhub

22 de marzo

Waco: El apocalipsis texano

NIÑOS Y FAMILIA

2 de marzo

Oveja Karateca

6 de marzo

Ridley Jones: Temporada 5

20 de marzo

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 7

21 de marzo

¿Y nuestra humana?

27 de marzo

My Little Pony: Cuenta tu historia

31 de marzo

Barbie Mermaid Power

Power Rangers

ANIME

1 de marzo

Mononoke

7 de marzo

Vinland Saga: Temporada 2

28 de marzo

Inuyasha: Temporada 4

Inuyasha: Temporada 5





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.