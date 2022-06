"Merlina", "The Sandman" y "The Umbrella Academy" son algunas de las novedades de Netflix.

Este lunes 6 de junio comenzó la Netflix Geeked Week 2022, un evento que irá hasta el viernes 10, donde la plataforma de streaming presentará sus nuevos proyectos. Cada día está dedicado a un género en especial, y este lunes fue el turno de la fantasía y el terror.

Si bien los platos fuertes de este primer día del evento fueron los paneles de "The Sandman" o "The Umbrella Academy", se presentaron más de una decena de proyectos, entre ellos el live-action de "One Piece", y nuevas series a cargo de Tim Burton y Guillermo del Toro.

Resumimos los proyectos anunciados en orden de presentación.

"Merlina", la nueva serie de Tim Burton

La serie "Merlina", sobre la hija menor de la Familia Addams, llegará en primavera, gracias al genio creativo de Tim Burton.







"El gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro"

Esta serie de terror estará compuesta por historias sueltas, a cargo de diferentes maestros del cine de terror, y estará bajo la supervisión del gran Guillermo Del Toro. No se anunció fecha de estreno.

"El Club de la Medianoche"

Esta serie de terror es protagonizada por un grupo de jóvenes con enfermedades terminales, que se reúne para contarse historias de terror. Aún no se anuncia su fecha de estreno.

"Sweet Tooth" (segunda temporada)

Las postapocalípticas aventuras de Gus, el niño mitad humano mitad ciervo, continuarán. Netflix anunció el fin de las grabaciones de la segunda temporada.

"Locke & Key" (temporada final)

La tercera y última temporada de la serie basada en tenebrosa historieta de Joe Hill, hijo de Stephen King, nos mostrará todo el potencial de las llaves escondidas en la mansión ubicada en el condado Lovecraft. Se estrena este año.

"Destino: La saga Winx" (Segunda temporada)

La adaptación de la serie animada "Winx Club" llega para una segunda temporada, siguiendo las aventuras del Abigail Cowen y su grupo de amigas.





"Vikingos: Valhalla"

Los actores de la popular serie "Vikingos: Valhalla" se sumaron al evento para revelar que se vienen dos nuevas temporadas de la serie. En un video, contaron algunos secretos de lo que nos espera.

"Estamos muertos" (temporada 2)

Otra reciente serie que tuvo una muy buena temporada fue la coreana "All of us are dead", sobre un grupo de escolares que debe huir de una invasión zombi. También ha renovado por una temporada más con Netflix.

"Alice in Borderland" (temporada 2)

La serie japonesa, basada en el manga del mismo nombre, estrenó un nuevo avance de lo que será su segunda temporada

"One Piece" (Live-action)

Uno de los más esperados anuncios del Netflix Geeked Week 2022 fue la presentación del live-action de "One-Piece", uno de los mangas y animes más populares de la historia. En un video, sus showrunners y actor principal, Iñaki Godoy, mostraron algunos adelantos de la serie.

"Resident Evil"

Una de las series más próximas a estrenarse en Netflix es "Resident Evil", serie basada en el popular video juego, que llega a la plataforma el 14 de julio. En el evento, se mostró un nuevo tráiler.

"1899"

La nueva serie de los creadores de "Dark", que cuenta la historia de inmigrantes europeos en su camino a los Estados Unidos, estrenó su primer tráiler.

"The Sandman"

Este es, sin duda, uno de los estrenos más esperados del año. La serie, que se basa el cómic de culto del mismo nombre, se estrenará el 5 de agosto. Mientras tanto, presentó su primer tráiler. Durante el evento, hubo un panel con el creador del cómic, Neil Gaiman, su director y parte del elenco.

"The Umbrella Academy" (Tercera temporada)

La nueva temporada de esta serie, que se estrena el 22 de junio, promete dar un giro a todo lo visto en las anteriores temporadas. En el marco de la Geeked Week, hubo un panel con elenco y creadores, y se presentó un clip exclusivo.

Otras series anunciadas en el Netflix Geeked Week 2022

Otras series que se anunciaron durante este primer día de la Netflix Geeked Week 2022 son "The Imperfects", "First Kill", la segunda temporada de "Warrior Nun", la segunda temporada de "Shadow and Bone", la cuarta temporada de "Manifest"; así como la segunda de "Barbarians".

