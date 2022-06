Itziar Ituño, la inspectora en "La casa de papel", protagoniza 'Intimidad', la nueva serie de Netflix. | Fuente: Netflix

Netflix estrenó la serie 'Intimidad' creada por Verónica Fernández y Laura Sarmiento. La ficción gira en torno a Malen (Itziar Ituño), una política cuya carrera se ve amenazada cuando sale a la luz un vídeo sexual. La producción reflexiona sobre el peligro de Internet y la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada en tiempos de redes sociales.

"Las redes sociales en sí no son dañinas, es el uso que se hace de ellas. Es un arma de doble filo, pueden brindar muchas ventajas y poner al mundo entero en comunicación en segundos y, a la vez, destruirle la vida a alguien por una filtración de una cosa íntima. Lo denunciable de todo esto es que se hace con total impunidad, no está controlado, hay una indefensión", expone Itziar Ituño en una entrevista concedida a Europa Press.

"Los espectadores se van a encontrar con una lucha por salir de un agujero, con una denuncia puesta sobre la mesa sobre lo que significa hasta dónde llega el dolor cuando una persona es víctima de un ataque a su intimidad", agrega la actriz.

Para Yune Nogueiras, que da vida a Leire, es importante recordar que el drama que retrata 'Intimidad' es también una realidad. En España un ejemplo es el Caso Iveco, que terminó con el suicidio de una trabajadora de la empresa en 2019 tras la filtración de un vídeo sexual. "Es una realidad, algo que pasa en nuestro día a día. De alguna forma la serie nos enseña cómo deberíamos actuar frente a un caso tan bestia", expone.

"Es una serie dura, pero lo suficientemente auténtica y real como para poder reconocerte como sociedad o como víctima. Cada uno lo vivirá dependiendo de su realidad", opina Ana Wagener, quien se mete en la piel de Alicia. "Como eje principal está el tema de la violación de la intimidad y la repercusión que tiene ese tipo de violencia con la tecnología. Vamos a ver cómo esa violencia nos recorre", añade Patricia López Arnaiz, que encarna a Bego.

"LOS HOMBRES NECESITAN HISTORIAS ESCRITAS POR MUJERES"

Desde su reparto a sus creadoras, el equipo de 'Intimidad' es mayoritariamente femenino. "Se nota el prisma, se nota que lo ha escrito una mujer y que lo interpretamos mujeres. Ya era hora de contar nosotras historias, que siempre estamos sumándonos al carro de una historia que está contada bajo el prisma masculino", subraya Ituño.

"Yo creo que los hombres necesitan que les cuenten historias escritas por mujeres. Los hombres necesitan saber cómo se siente una mujer cuando le pasa algo así, viven con nosotras. ¿Cómo no van a querer saberlo?", se pregunta Suárez. "Igual que existe esa sororidad entre las mujeres, en esa sororidad entramos todos", añade la intérprete.

"'Intimidad' es una serie necesaria para aprender a convivir en sociedad", esgrime Suárez. "Necesaria, intensa y, sobre todo, realista. Es una realidad", recalca Nogueiras. "Es una serie que enseña que, ante un ataque a tu intimidad, hay que defenderse y denunciar", resume Ituño. Junto a las mencionadas actrices, completan el reparto Verónica Echegui, Daniel Barea Cabrera, Eduardo Lloveras, Miguel Garcés y Elisabeth Larena.

(Con información de Europa Press)

