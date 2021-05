NUESTROS PODCASTS

3X03 FLEABAG y el final de una serie que todavía no podemos superar (2 años después)

Si no has visto esta serie inglesa protagonizada por Phoebe Waller-Bridge no te preocupes, te perdonamos... ¡Pero anda ahora mismo a verla! En serio, no vas a creer lo buena que es (y como prueba te dejamos este episodio). Además, seguimos en modo FRIENDS y comentamos el adelanto del reencuentro de los amigos que aparentemente no podremos ver en Latinoamérica... ¿O sí?