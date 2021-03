"Luis Miguel: la serie" estrena su segunda temporada el próximo 18 de abril. ¿Qué pasó realmente con Marcela Basteri? | Fuente: Netflix

La segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” llegará el próximo 18 de abril a Netflix, plataforma que ha recabado los mayores secretos y misterios de la vida del ‘Sol de México’. Quizá uno de los más grandes sea el paradero desconocido, hasta la fecha, de su madre Marcela Basteri, a quien conocimos en los primeros episodios.

La serie se basa mayormente en el trabajo biográfico del escritor Javier León Herrera, autor de dos libros sobre la vida de Luis Miguel: “Luis mi rey”, publicado en 1997 y “Luis Miguel, la historia” (con colaboración de Manuel Navarro), del 2018, mismo año en que se estrenó la producción televisiva.

“Luis Miguel: la serie” comenzará pronto su nueva tanda de capítulos y se espera que finalmente se revele lo que sucedió con Marcela Basteri luego de su encuentro con Luisito Rey en España, última escena en la vemos a Anna Favella dar vida a la progenitora de los hermanos Gallego Basteri.

¿Qué sucedió con Marcela Basteri?

A pesar de que “Luis Miguel: la serie” es un producto de ficción, toma muchos eventos reales para recorrer los pasajes más importantes de la vida personal y profesional del intérprete mexicano. En el 2018, Javier León Herrera conversó con el portal Infobae y contó cuál había sido el trágico destino de Marcela Basteri, según sus investigaciones.

“Desde el máximo rigor y absoluto respeto, la información a la que yo tuve acceso durante mi trabajo de campo para la elaboración de 'Luis mi rey' me asustó, y sin entrar en algunos detalles desmesurados por la delicadeza del asunto y porque no hay pruebas que sustenten los hechos, me aseguraba que Marcela murió de causas no naturales”, se lee en un extracto del libro “Luis Miguel, la historia”.

Con el paso de los años y publicación de más detalles en la prensa, León Herrera asegura que “el paso del tiempo y la ausencia de noticias de su paradero por desgracia van corroborando esa información”. En la actualidad, aún se desconoce dónde se encuentra la madre de Luis Miguel.

¿Cuál es el misterio detrás? El periodista Javier León Herrera insiste en que Marcela Basteri falleció en el último trimestre de 1986 en España y fue por causas no naturales. “Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano”, dijo en esa entrevista.

“No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está, no va a aparecer. Por eso cuando yo veo cualquier noticia yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está”, agregó.

Por lo tanto, es posible que la segunda entrega de “Luis Miguel: la serie” aborde la confirmación del fallecimiento de Marcela Basteri, madre de Sergio, Alejandro y Luis Miguel. Solo habrá que esperar por ser testigos de cómo se desarrolla la narrativa ficticia, protagonizada por Diego Boneta, en su llegada a Netflix.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.