La segunda temporada de 'Oscuro deseo' ha cautivado a miles de seguidores en Perú ya que la trama trajo a una nueva integrante. La actriz colombiana Catherine Siachoque, recordada por su participación en 'Sin senos no hay paraíso' le da vida a Lys en la ficción de Netflix.

Este personaje es una mujer fuerte y seductora que en su pasado sufrió abuso por parte de una pareja. Este papel, al igual que otras mujeres de la historia, tienen algo en común: 'Los amores malsanos'.

'Oscuro deseo 2' mostró a Catherine Siachoque como otra víctima más de Darío Guerra (Alejandro Speitzer), un hombre violento y controlador, que ante los ojos de la sociedad es un joven apuesto y brillante.

"(La serie) tiene grandes personajes femeninos, creo que la escritora es maravillosa. (Lys) es una mujer muy culta y sensible que siempre está haciendo referdencias literarias. Una de las cosas que me tocó hacer fue sumergirme un poquito para que me salieran natural y que no sonara a una cosa recitada de memoria. Me tocó releer libros", explica la actriz, fascinada con algunas de las novelas que tuvo que revisitar, como 'Rayuela', de Julio Cortázar.

Debido a la cotidianidad que han tenido los temas de abuso en la vida real, no le fue complicado a la actriz comprender los dolores de Lys, pues asegura ha estado cercana a gente que ha sufrido esta situación, cosa que la aflige. "A lo largo de la vida ha habido temas que son tabú y de los que las personas no hablan, pero que le pasan a mucha gente y todo el tiempo", reflexiona.

Una combinación de sensualidad y erotismo

Por eso, también se alegra de que haya existido una evolución en las narrativas a la hora de contar la sexualidad desde la mirada femenina.

"Antes era mucho el hombre el que seducía a las mujeres y todas caían y ahora vemos mujeres como Lys, que ella toma la delantera y hace lo que ella quiere. Además, la serie está en una plataforma y no en un canal abierto por eso se puede contar más explícitamente este tema", relata.

Con los ojos bien puestos en lo que quiere hacer y con la seguridad que da una amplia trayectoria de respaldo, Siachoque enfrentó escenas eróticas sin miedo y con profesionalismo.

"Mi personaje no solamente es sensible al arte sino a todas las manifestaciones humanas. Ella es una mujer sumamente sexual entonces sí hay escenas muy eróticas porque mi personaje es así", resalta la actriz.

