"Rebelde": Netflix lanza el avance oficial de la nueva versión | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Mayra Ortiz

Luego de 15 años, Netflix vuelve a traer a las pantallas la serie musical que atrapó a miles de fans a principios de los 2000. Se trata de 'Rebelde', la serie creada por Cris Morena que tuvo su primera versión bajo el nombre ‘Rebelde Way’, y que luego fue adaptada por Pedro Damián para la versión mexicana.

Este 9 de noviembre, la plataforma acaba de revelar un teaser musical que nos muestra un poco más acerca de lo que será esta nueva producción qué estará llena de momentos de nostalgia con canciones como "Oops!... I Did It Again", "Rebelde" y "Este sentimiento", pero con un toque moderno y en el estilo único de los protagonistas.

Por otro lado, este teaser también confirma que esta producción no es una nueva versión de la serie original, sino una historia que sucede años después del éxito del grupo musical RBD de la Élite Way School, donde la recordada ex alumna Celina Ferrer (Estefanía Villareal) es ahora la directora de la escuela.

¿Cuándo se estrenará "Rebelde"?

Netflix ha confirmado que el estreno de la nueva versión de "Rebelde" será el próximo 5 de enero de 2022. A partir de esa fecha podremos ver la historia de los estudiantes del Elite Way School. El gigante de streaming ha prometido que esta trama estará a la altura de su predecesora que alcanzó éxito mundial.

También se hizo el lanzamiento oficial del videoclip oficial sobre la nueva versión de "Rebelde" y en las imágenes se pudo ver a los nuevos protagonistas de esta telenovela que son Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Jerónimo Cantillo, Franco Masini y Giovanna Grigio.

El video comienza con “Mía Colucci”, personaje ahora interpretado por Azul Guaita, cantando las primeras líneas del tema principal de la telenovela mientras camina por los pasillos de Elite Way School. Después aparece Jerónimo Cantillo, quien le da vida a “Dixón” y luce un look particular con su cabello tenido, un saco color vino y una falda escocesa.

