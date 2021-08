"Army of Thieves" se sitúa antes de los hechos apocalípticos de "Army of the Dead". | Fuente: Netflix

Netflix reveló la fecha de estreno de “Army of Thieves”, en español “El ejército de los ladrones”, precuela de “Army of the Dead”, dirigida por Zack Snyder. La producción se centra en Ludwig Dieter (Matthias Schweighöefer), quien lidera a un grupo de aspirantes a ladrones en un atraco mientras comienza el apocalipsis zombie.

Zack Snyder compartió en Twitter un nuevo teaser de la cinta y desveló la fecha de lanzamiento. “‘Army of Thieves’ en todo el mundo en Netflix el 29 de octubre”, escribió el cineasta estadounidense. El adelanto, que dura 14 segundos, muestra al protagonista abriendo una cámara acorazada.

Además de protagonizar el filme, el actor alemán Matthias Schweighöefer es el director. Shay Hatten está detrás del guion. Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen y Noémie Nakai completan el reparto.

ARMY OF THIEVES globally on Netflix OCTOBER 29 #ArmyofThieves pic.twitter.com/QzFSkCwhPe — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 23, 2021

"En esta precuela de ‘Army of the Dead’ de Zack Snyder, el trabajador de banco de una pequeña ciudad, Dieter, se ve envuelto en la aventura de su vida cuando una mujer misteriosa lo recluta para unirse a un equipo de los criminales más buscados de Interpol en un intento de atracar una secuencia de legendarias cajas fuertes imposibles de abrir en toda Europa", se lee en la sinopsis oficial.

Netflix expande el universo de “Army of the Dead”, de Zack Snyder

Al margen de “Army of Thieves”, la plataforma Netflix lanzará “Army of the Dead: Lost Vegas”, un spin-off del filme de Zack Snyder que juega con expandir el universo ficticio. Se trata de una serie de animación escrita por Shay Hatten y Jay Oliva que se ambientará en el inicio del apocalipsis zombie.

El elenco incluye las voces de Scott Ward (Dave Bautista), su hija Kate (Ella Purnell), y sus compañeros mercenarios, Maria Cruz (Ana de la Reguera), Marianne Peters (Tig Notaro) y Vanderohe (Omari Hardwick). Se espera que se estrene en 2022.

(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.