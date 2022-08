Mizero Ncuti Gatwa es un actor escocés de origen ruandés. | Fuente: Instagram

La cuarta temporada de “Sex Education” ha tenido varias bajas para la continuación de su historia, sin embargo, Ncuti Gatwa, uno de los personajes más queridos (también odiado por dejar a Adam) regresa a la trama.

Cabe resaltar que hubo duda en su retorno ya que el actor está trabajando en paralelo para ser el nuevo “Doctor Who” en su sexta temporada. Cuando esta noticia salió a la luz, se temió que no encarnara a Eric Effiong, mejor amigo del protagonista Otis (Asa Butterfield).

No obstante, Ncuti Gatwa ha organizado bien su agenda para estar en ambas series, según Variety, por lo que seguirá formando parte del elenco de la temporada 4 de “Sex Education”. Sin embargo, está recargado ya que también estará protagonizando una película.

Si bien esta noticia da un alivio a los fanáticos de la serie de Netflix, aún no se sabe si Emma Mackey volverá como Maeve Wiley ya que estará en “Barbie” donde compartirá roles con Margot Robbie y Ryan Gosling.

Ncuti Gatwa, de 'Sex Education', es el nuevo "Doctor Who"

“Doctor Who” tiene nuevo protagonista. Como sucesor de Jodie Whittaker, el actor elegido para ponerse en la piel de este personaje es Ncuti Gatwa. La BBC anunció de manera oficial al nuevo intérprete que se convierte en el decimocuarto protagonista de la ficción.

Gatwa es reconocido por su papel de Eric en la serie de Netflix “Sex Education” que ya va por su cuarta temporada, sin embargo, esto no afectará su participación, así como sucedió con Nicole Ashley -Olivia en “Doctor Who”- quien lo dejó para centrarse en “Bridgerton”.

Después de que la noticia dio la vuelta al mundo, Ncuti Gatwa se mostró feliz de formar parte de esta producción de la BBC por lo que no dudó en compartir un mensaje en sus redes sociales:

“No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Este papel y esta serie significan mucho para muchos en todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis predecesores, de increíble talento, ha manejado esa responsabilidad y ese privilegio únicos con el máximo cuidado. Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo. Russell T. Davies es casi tan emblemático como el propio Doctor y poder trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, increíblemente inteligente y llena de peligro. El campo de juego metafórico de un actor. Todo el equipo ha sido muy acogedor y realmente da su corazón a la serie. Y por mucho que sea desalentador, soy consciente de que me estoy uniendo a una familia que realmente me apoya. A diferencia del Doctor, puede que sólo tenga un corazón, pero lo estoy dando todo a esta serie”, escribió.

Hasta el momento no se sabe cuándo se estrenará “Doctor Who”, pero se espera que sea en el 2023.

