En su temporada 4, "Stranger Things" reproduce principalmente temas de los años 80. | Fuente: Netflix

Es sabida la influencia que cintas y series de los años 80 han tenido en "Stranger Things", la serie de Netflix que estrenó el pasado viernes su cuarta temporada. Pero además del vestuario, la escenografía y sus peinados, resalta su música, todo un viaje al centro de la nostalgia, principalmente ochentera.

Así, en la primera tanda de siete capítulos recientemente lanzados, pueden oírse temas de géneros que van desde el pop alternativo de Kate Bush —cuyo tema "Running Up The Hill" suena en una de las secuencias más emocionantes de la serie— hasta el rock experimental de los Talking Heads.

Para que sus espectadores suban el volumen de sus plataformas digitales, "Stranger Things" publicó el primer volumen de su banda sonora, que reúne todos los sencillos de la producción, a excepción de sus últimos episodios. El álbum se titula "Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series".

Quienes deseen escuchar el disco, podrán disfrutar de "Detroit Rock", de Kiss; la versión de "California Dreamin'", de The Beach Boys; "Psycho Killer", de Talking Heads, "Play With Me", de Extreme; "Pass The Dutchie", de Musical Youth; entre muchos otros.

El disco de "Stranger Things" fue producido por los hermanos Duffer, creadores de la serie, y Nora Felder, quien tiene el cargo de supervisora musical en la producción desde sus inicios.

"Stranger Things", temporada 4: el mejor debut en la historia de Netflix

La cuarta temporada de "Stranger Things" fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, un dato que Netflix comunicó este martes como el mejor debut en la historia de su plataforma.

La esperada nueva tanda de episodios del formato de ciencia-ficción batió un récord mundial que hasta ahora ostentaba la española "La casa de papel", que con el estreno de su quinta temporada en 2021 sumó 201 millones de horas reproducidas en su primer fin de semana.

En el tercer peldaño de los mejores estrenos en la historia de Netflix se sitúa la segunda temporada de "Bridgerton", con 193 horas reproducidas en marzo de este año.

Netflix tiene la costumbre de publicar sus datos de audiencia de maneras poco convencionales.

En lugar de contabilizar el número de espectadores de un programa, como la mayoría de cadenas de televisión, la compañía mide el número de horas que se reproducen los títulos de su plataforma.

Independientemente del sistema de medición, el resto de indicadores confirman que la cuarta temporada de "Stranger Things" está arrasando en todo el mundo: fue la serie más vista en 83 países durante ese fin de semana y las primeras temporadas anteriores sumaron más de 80 millones de horas reproducidas.