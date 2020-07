"The Umbrella Academy" estrenará su segunda temporada el próximo 31 de julio en Netflix. | Fuente: Netflix

“The Umbrella Academy” regresará con una segunda temporada, y otro apocalipsis para la familia Hargreeves. Netflix reveló el tráiler de esta nueva entrega que se estrenará el próximo 31 de julio. La serie basada en el cómic de Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, volverá con una tanda de 10 episodios.

El apocalipsis ocurrirá nuevamente en “The Umbrella Academy”, luego de que los hermanos Hargreeves retrocedieran en el tiempo ante los eventos provocados por “El violín blanco” (el poder de Vanya Hargreeves) a finales de la primera temporada.

Vanya (Ellen Page), Número cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda) y Ben (Justin H. Min) tendrán que trabajar juntos en la década de los 60 para evitar que el fin del mundo vuelva a pasar y acabe con toda la humanidad.

La segunda temporada de “The Umbrella Academy” presentó un tráiler adelantando lo que ocurrirá en esta continuación: desde el aterrizaje en 1963 hasta las nuevas actividades de los hermanos en una época diferente a la moderna. Por lo que se entiende, esta vez Número cinco ocupará otra vez su rol como líder de una familia disfuncional, que podía haberse separado al tener ante ellos una oportunidad de rehacer sus vidas.

ADAPTACIÓN DEL CÓMIC

“The Umbrella Academy” es una adaptación televisiva del cómic publicado por la editorial Dark Horse. La historia pertenece a Gabriel Bá y Gerard Way, cantante de la exitosa banda My Chemical Romance, y narran la historia de esta familia extraña conformada por superhéroes no convencionales.

Originalmente, se trabajaron tres series limitadas para el título. Sin embargo, se anunció que habría una historieta dedicada únicamente a contar la historia de Klaus Hargreeves.

La segunda temporada de “The Umbrella Academy” llegará el próximo 31 de julio a las pantallas de Netflix.